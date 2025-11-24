Live voetbal

Mulder houdt het niet meer en vertrekt vroegtijdig uit Rondo-uitzending

De tafel van Rondo
Foto: © Ziggo Sport
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
24 november 2025, 22:47

Youri Mulder heeft het einde van de uitzending van Rondo maandagavond niet gehaald. Nog voordat presentator Wytse van der Goot het programma van Ziggo Sport kon afsluiten, stond de technisch directeur van Schalke 04 op en verliet hij de studio.

Mulder, een van de vaste gezichten van de voetbaltalkshow, gaf enkele minuten voor het einde al aan dat hij dringend naar het toilet moest. Tijdens het Slotoffensief – het onderdeel waarin Van der Goot willekeurige vragen op de gasten afvuurt – vroeg Mulder: “Is dit de laatste? Want ik moet enorm nodig naar het toilet.” Toch stelde de presentator daarna nog twee extra vragen.

Artikel gaat verder onder video

Na het Slotoffensief kreeg Mulder eindelijk toestemming om te vertrekken. De oud-voetballer schoof direct zijn stoel naar achteren, waarna hij richting de uitgang liep. “Doei, Youri”, zei Marco van Basten lachend toen hij zijn collega plots zag opstaan. “Youri rent richting wc”, constateerde Van der Goot vervolgens.

Mulder en Van Basten waren niet de enige tafelgasten. Ook Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel en Alex Pastoor – die tijdens de uitzending geconfronteerd werd met vermeende interesse van Ajax – schoven aan in de studio van Ziggo Sport.

➡️ Meer nieuws over Rondo

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Johan Derksen, Vandaag Inside

Derksen vindt Hadj Moussa-wissel van Van Persie belachelijk: 'Hij acteert de toptrainer'

  • Gisteren, 23:35
  • Gisteren, 23:35
Feyenoord-speler Sem Steijn

Derksen luidt noodklok voor Steijn en eist actie Van Persie: 'Hoe kan dit?'

  • Gisteren, 23:12
  • Gisteren, 23:12
Johan Derksen

Derksen serveert Pasveer helemaal af: 'Die moet bij Heracles in het zesde elftal spelen'

  • Gisteren, 22:20
  • Gisteren, 22:20
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel