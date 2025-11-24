Youri Mulder heeft het einde van de uitzending van Rondo maandagavond niet gehaald. Nog voordat presentator Wytse van der Goot het programma van Ziggo Sport kon afsluiten, stond de technisch directeur van Schalke 04 op en verliet hij de studio.

Mulder, een van de vaste gezichten van de voetbaltalkshow, gaf enkele minuten voor het einde al aan dat hij dringend naar het toilet moest. Tijdens het Slotoffensief – het onderdeel waarin Van der Goot willekeurige vragen op de gasten afvuurt – vroeg Mulder: “Is dit de laatste? Want ik moet enorm nodig naar het toilet.” Toch stelde de presentator daarna nog twee extra vragen.

Artikel gaat verder onder video

Na het Slotoffensief kreeg Mulder eindelijk toestemming om te vertrekken. De oud-voetballer schoof direct zijn stoel naar achteren, waarna hij richting de uitgang liep. “Doei, Youri”, zei Marco van Basten lachend toen hij zijn collega plots zag opstaan. “Youri rent richting wc”, constateerde Van der Goot vervolgens.

Mulder en Van Basten waren niet de enige tafelgasten. Ook Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel en Alex Pastoor – die tijdens de uitzending geconfronteerd werd met vermeende interesse van Ajax – schoven aan in de studio van Ziggo Sport.