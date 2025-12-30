Live voetbal 3

Boadu ondergaat operatie en moet nog weken toekijken

Myron Boadu van PSV
Foto: © Imago
30 december 2025, 17:40

Myron Boadu is dinsdag geopereerd aan zijn knie, zo meldt PSV via de officiële kanalen. De spits zal daardoor naar verwachting nog zo’n zes tot acht weken moeten toekijken. Vervelend nieuws voor de zomeraanwinst, die door blessures pas vier wedstrijden in het eerste speelde.

Boadu werd afgelopen zomer in de slotfase van de transferperiode door PSV terug naar Nederland gehaald, nadat bleek dat Alassane Pléa maandenlang uit de roulatie zou zijn. Lang kon Peter Bosz echter niet over de aanvaller beschikken, aangezien hij al vrij snel geblesseerd raakte. Eind november maakte hij voor het laatst minuten, in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam (3-0).

Tijdens de uitwedstrijd bij sc Heerenveen behoorde Boadu niet tot de wedstrijdselectie. De regerend landskampioen meldde destijds dat de spits met een blessure kampte en daardoor in ieder geval tot de winterstop niet inzetbaar zou zijn.

Inmiddels is Boadu verder onderzocht en bleek dat er een operatie nodig was om zijn knieproblemen te verhelpen. Die ingreep is dinsdag met succes verricht, zo meldt PSV. Daardoor zal de spits naar alle waarschijnlijkheid nog zo’n zes tot acht weken uit de roulatie zijn.

Myron Boadu

PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (14 jan. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
2
1
2024/2025
Bochum
19
9
2024/2025
Monaco
-
-
2023/2024
Twente
11
3

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

