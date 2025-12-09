Live voetbal

Kieft: 'Het leek alsof het grootste onrecht van de laatste 20 jaar gebeurde richting Weghorst'

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
9 december 2025, 05:55

Wim Kieft ‘kan zich niet ergeren’ aan Fred Grim. De voormalig aanvaller ziet dat Grim zijn best doet om het tij te keren in Amsterdam. Wel stoorde Kieft zich dit weekend aan Wout Weghorst, die tegen Fortuna Sittard ‘deed alsof het grootste onrecht van de laatste twintig jaar gebeurde’.

Ajax won zaterdagavond met 1-3 van Fortuna Sittard en boekte zo de tweede overwinning op rij. Het waren bovendien de eerste succesjes van Grim, na drie opeenvolgende nederlagen in officiële wedstrijden. “Ik kan me niet aan Fred ergeren, echt niet. Dat meen ik oprecht. Die jongen staat daar gewoon keurig iedereen te woord, doet niet raar, doet niet gek”, stelt Kieft in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Michel van Egmond haakt in: “Hij doet ook niks goed.” Maar volgens Kieft heeft Grim bepaald geen makkelijke baan, ‘met dit elftal’. “En Woutje was weer bezig. Ik vond het weer heerlijk, hoor”, zegt hij. Daarmee doelt Kieft op de reactie van Weghorst na een charge van Shawn Adewoye, die tot een blessure leidde. Woensdag kan Weghorst daardoor niet meedoen in het Champions League-duel met FK Qarabag.

“Hij is zelf soms ook een beetje onbehouwen, toch? Hij gaat er onbehouwen in, maar het leek wel alsof er het grootste onrecht van de laatste twintig jaar gebeurde. Hij wil van iedereen maar bevestiging hebben”, merkt Kieft op. Van Egmond reageert: “Tot nu toe moesten we het alleen doen met stomme beelden, maar nu hebben we er ook geluid bij, godzijdank. We hóren nu ook wat hij zegt.”

Weghorst ging kermend naar de grond en had overduidelijk veel pijn, maar de kaarten bleven op zak. René van der Gijp merkt op: “Wout vindt: als hij vindt dat het rood is, dan móet het rood zijn.” Weghorst was bovendien boos dat zijn ploeggenoten de bal niet uitspeelden toen hij op de grond lacht. “Die dachten: we doen het anders ook al met z’n tienen”, grapt Kieft. “Ze hadden de bal wel even moeten uitspelen. Het was een ongelukkig duel.”

  Gisteren, 21:50
  Gisteren, 16:44
  Gisteren, 14:36
