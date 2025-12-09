Ajax vervolgt de Champions League woensdagavond om 18.45 uur tegen FK Qarabag uit Azerbeidzjan. Interim-trainer Fred Grim kan niet beschikken over , die wordt vervangen door . Welke andere tien namen stelt de oefenmeester op? De vermoedelijke opstelling van Ajax lees je in dit artikel.

Na een uiterst moeizaam begin als interim-trainer heeft Grim de smaak inmiddels te pakken. Zijn eerste drie wedstrijden, tegen FC Utrecht, Excelsior en Benfica, gingen verloren, maar tegen FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3) werd er gewonnen onder leiding van de coach. Het waren broodnodige zeges voor Ajax, dat zodoende aansluiting houdt bij plek drie in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

In de Champions League gaat het Ajax ronduit beroerd. De eerst vijf wedstrijden gingen allemaal verloren, waardoor Ajax troosteloos onderaan staat in de competitiefase van het miljardenbal. De kans dat de Amsterdammers de tussenronde zullen bereiken lijkt ook nihil. Dus zal de equipe van Grim er alles aan gelegen zijn om in ieder geval nog de eer te redden.

In Azerbeidzjan begint Viteszlav Jaros onder de lat. De Tsjechische doelman verloor onder John Heitinga zijn basisplaats, maar stond de laatste drie wedstrijden weer in de basis. Het lijkt erop dat hij een ongewijzigde verdediging voor zijn neus ziet. Wat betekent dat Youri Regeer, Aaron Bouwman, Youri Baas en Owen Wijndal de defensie gaan vormen.

Op het middenveld lijkt Ko Itakura opnieuw als controleur te gaan spelen. Het experiment met de Japanse verdediger als 'zes' pakt vooralsnog goed uit en geeft Ajax veel meer stabiliteit. Kenneth Tayor is net als afgelopen zaterdag tegen Fortuna Sittard niet beschikbaar. Hij wordt vervangen door Oscar Gloukh. Het middenveld wordt gecompleteerd door Davy Klaassen.

Voorin moet Grim noodgedwongen wisselen. Weghorst viel in de competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard namelijk geblesseerd uit. Onderzoek heeft uitgewezen dat de 33-jarige spits 'forse schade' aan zijn enkelbanden heeft opgelopen. Weghorst zal in Azerbeidzjan worden vervangen door Dolberg. De flanken worden ingevuld door Rayane Bounida en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Itakura, Taylor, Klaassen; Bounida, Dolberg, Godts