Live voetbal

Arno Vermeulen vertrekt na het WK bij de NOS

Arno Vermeulen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
16 januari 2026, 10:07

Arno Vermeulen houdt het na het WK 2026 voor gezien bij de NOS, zo onthult hij bij NU.nl. De 65-jarige journalist en voetbalcommentator gaat per 1 september met vervroegd pensioen, waarmee er een bekend gezicht uit de voetbalmedia verdwijnt.

Het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt het allerlaatste klusje voor Vermeulen, zo geeft hij aan tegenover NU.nl. Eigenlijk zou de commentator van de NOS in mei 2027 met pensioen gaan, maar dat moment is negen maanden naar voren gehaald.

Artikel gaat verder onder video

“Ik vind het een prachtig moment om even een tijdje niets te gaan doen. In mei volgend jaar bekijk ik hoe dat bevalt en of ik dan nog behoefte heb om te werken. Mijn werkweek was intensief en duurde niet zelden zeven dagen per week. Ook voor je privéleven is dat ingrijpend, dus is dat een mooi moment om die balans wat te gaan veranderen.”, zegt Vermeulen over zijn besluit.

Vermeulen volgde in 2003 Chris van Nijnatten op als chef voetbal van de NOS. Jarenlang verzorgde hij het commentaar bij wedstrijden en samenvatting in de Eredivisie. Zijn stem was daarnaast veel te horen op eindtoernooien. Daarnaast presenteert Vermeulen sinds 2018 de NOS Voetbalpodcast, terwijl hij regelmatig aanschoof bij NOS-voetbaltalkshow Studio Voetbal, het programma dat eveneens van de buis verdwijnt.

➡️ Meer nieuws over de NOS

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
KNVB Beker trofee

Overzicht achtste finales KNVB Beker: Mühren schiet Volendam in blessuretijd langs Sparta en bekert verder

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
Hélène Hendriks en Jack van Gelder

Hélène Hendriks belooft dat Jack van Gelder terugkeert in Oranjezomer

  • Gisteren, 22:28
  • Gisteren, 22:28
Het Philips Stadion van PSV

Stadionuitbreiding PSV mogelijk nóg groter: hoogste capaciteit van Nederland lonkt

  • Gisteren, 21:53
  • Gisteren, 21:53
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel