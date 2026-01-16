Arno Vermeulen houdt het na het WK 2026 voor gezien bij de NOS, zo onthult hij bij NU.nl. De 65-jarige journalist en voetbalcommentator gaat per 1 september met vervroegd pensioen, waarmee er een bekend gezicht uit de voetbalmedia verdwijnt.

Het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt het allerlaatste klusje voor Vermeulen, zo geeft hij aan tegenover NU.nl. Eigenlijk zou de commentator van de NOS in mei 2027 met pensioen gaan, maar dat moment is negen maanden naar voren gehaald.

“Ik vind het een prachtig moment om even een tijdje niets te gaan doen. In mei volgend jaar bekijk ik hoe dat bevalt en of ik dan nog behoefte heb om te werken. Mijn werkweek was intensief en duurde niet zelden zeven dagen per week. Ook voor je privéleven is dat ingrijpend, dus is dat een mooi moment om die balans wat te gaan veranderen.”, zegt Vermeulen over zijn besluit.

Vermeulen volgde in 2003 Chris van Nijnatten op als chef voetbal van de NOS. Jarenlang verzorgde hij het commentaar bij wedstrijden en samenvatting in de Eredivisie. Zijn stem was daarnaast veel te horen op eindtoernooien. Daarnaast presenteert Vermeulen sinds 2018 de NOS Voetbalpodcast, terwijl hij regelmatig aanschoof bij NOS-voetbaltalkshow Studio Voetbal, het programma dat eveneens van de buis verdwijnt.