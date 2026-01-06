Rutger Castricum uit in De Oranjewinter kritiek op Feyenoord-trainer Robin van Persie. Die bevestigde gisteren (maandag) dat Timon Wellenreuther na de winterstop de aanvoerdersband overneemt van Sem Steijn. "Zwabberbeleid", oordeelt Castricum.
Van Persie baarde afgelopen zomer opzien toen hij Quinten Timber de aanvoerdersband afnam en die vervolgens om de arm van aanwinst Steijn schoof, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read daarachter als respectievelijk tweede en derde captain. Steijn maakte in zijn eerste halfjaar in De Kuip echter nog geen grootse indruk en verloor zelfs zijn basisplaats. Omdat Hadj Moussa en Read in de laatste wedstrijd van 2025, het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente, niet van de partij waren, droeg Wellenreuther de band die middag. De Duitse doelman is nu dus definitief aangewezen als eerste aanvoerder van Feyenoord.
"Ja, ik heb het ook gehoord", zegt presentator én Feyenoord-supporter Castricum als Hélène Hendriks hem naar de laatste ontwikkelingen rond het aanvoerderschap van Feyenoord vraagt. "Of ik het terecht vind? Ik vind het wel een beetje zwabberbeleid van Van Persie, als ik heel eerlijk ben. Dat vond ik eigenlijk al toen hij Steijn aanvoerder maakte bij zijn aantreden. Dat vond ik veel te snel, laat eerst maar eens zien wat je waard bent. Als het er dan niet uitkomt, wat zo is bij Steijn, moet je hem blijven steunen."
Het is jammer dat er binnen de club geen mensen rondlopen die hun mond opendoen over het gedrag en beleid van vP. Ik vind dat onbegrijpelijk en heel vreemd. Ik vraag me wel eens hardop af of er dan hielenlikkers rondlopen of lopen ze zo enorm weg met hem als voormalige sterspeler dat ze de realiteit uit het oog hebben verloren. Werkelijk níemand zegt wat. Overigens, dat je op een gegeven moment besluit om iemand zijn aanvoerdersband af te nemen, sja dat kan. Gebeurd niet vaak, maar het kan. Maar om die Timber vervolgens zo te vernederen dat je een complete nieuwkomer captain maakt dat kan niet. En dat je dan vervolgens Timber niet eens meer 2e of voor mijn part 3e captain maakt, dat is een regelrechte vernedering. Ik vind het zelfs een soort chantage om hem tot bijtekenen te dwingen. Goed dat Timber daar (vooralsnog) geen gehoor aan heeft gegeven. Elke zichzelf respecterende speler zou dat niet pikken. Voeg daarbij zijn rare (lees: arrogante) uitspraken bij interviews, dat akkefietje met een bal niet teruggeven terwijl je even eerder een club beschuldigd van tijdrekken, het feit dat hij geen enkele speler beter heeft gemaakt (ook letterlijk niet, zie de blessurelijst), en de chaos is compleet. Ik zeg hardop dat vP schadelijk is voor de club. En dan kun je nog leuk roepen dat je 2e staat in de Eredivisie, maar dat is meer geluk dan wijsheid.
Natuurlijk heeft Castricum gelijk. De eerste aanvoerder wordt gewoon gedumpt, maar de club wil zogenaamd zijn contract verlengen. Ja, dan doe je vooral dit. Benoem je een jonge knul die net is gekocht. ONBEGRIJPELIJK. Daarna dump je hem en biedt je hem een pleister aan. De nummers 2, 3 en 4? passeer je ten faveure van een keeper. Zullen ze leuk vinden Een keeper staat te ver van zijn medespelers om te coache . Weer stom Wie draagt Persie toch op om zulke stomme beslissingen te nemen
Hij kan het niet meer goed doen. Timber geen captain meer hoef je niet te begrijpen, de betrokkenen doen dat wel. Dan Steijn aanvoerder maken, niet mijn keuze maar leek voort te komen uit het spel aan hem opbouwen. Dat het aanvoerderschap van Steijn geen groot succes lijkt wordt al maanden besproken, maar dan ingrijpen en een jongen die aanvoerder is in de kleedkamer de band geven is ook weer niet goed. Het mooie is, deze zomer hoopt elke Feyenoord supporter dat de discussie opnieuw zal oplaaien omdat we hopen op een echte eerste keeper
