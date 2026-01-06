Rutger Castricum uit in De Oranjewinter kritiek op Feyenoord-trainer Robin van Persie. Die bevestigde gisteren (maandag) dat na de winterstop de aanvoerdersband overneemt van . "Zwabberbeleid", oordeelt Castricum.

Van Persie baarde afgelopen zomer opzien toen hij Quinten Timber de aanvoerdersband afnam en die vervolgens om de arm van aanwinst Steijn schoof, met Anis Hadj Moussa en Givairo Read daarachter als respectievelijk tweede en derde captain. Steijn maakte in zijn eerste halfjaar in De Kuip echter nog geen grootse indruk en verloor zelfs zijn basisplaats. Omdat Hadj Moussa en Read in de laatste wedstrijd van 2025, het 1-1 gelijkspel tegen FC Twente, niet van de partij waren, droeg Wellenreuther de band die middag. De Duitse doelman is nu dus definitief aangewezen als eerste aanvoerder van Feyenoord.

"Ja, ik heb het ook gehoord", zegt presentator én Feyenoord-supporter Castricum als Hélène Hendriks hem naar de laatste ontwikkelingen rond het aanvoerderschap van Feyenoord vraagt. "Of ik het terecht vind? Ik vind het wel een beetje zwabberbeleid van Van Persie, als ik heel eerlijk ben. Dat vond ik eigenlijk al toen hij Steijn aanvoerder maakte bij zijn aantreden. Dat vond ik veel te snel, laat eerst maar eens zien wat je waard bent. Als het er dan niet uitkomt, wat zo is bij Steijn, moet je hem blijven steunen."

