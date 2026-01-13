Chelsea heeft serieuze interesse in van Feyenoord, zo meldt FootMercato. De Algerijn werd de afgelopen periode al gelinkt aan een stap naar Olympique Marseille, maar nu zijn ook de Londenaren serieus voor hem. Chelsea heeft al gesprekken gevoerd met zijn zaakwaarnemer.

Hadj Moussa zette afgelopen zomer zijn handtekening onder een nieuw contract in De Kuip, waardoor hij nog tot medio 2030 vastligt. Toch zou de buitenspeler deze winter kunnen vertrekken bij Feyenoord. Eind december kwam het bericht naar buiten dat Olympique Marseille interesse heeft in de linkspoot. De buitenspeler zou zelf openstaan voor een stap naar Zuid-Frankrijk.

Inmiddels zou ook Chelsea bezig zijn met de komst van Hadj Moussa, zo meldt FootMercato. De Algerijn staat op de shortlist van de Londenaren en volgens de website heeft de zaakwaarnemer van de aanvaller, Mohamed Dahmane, inmiddels al met Chelsea gesproken. Feyenoord zou op de hoogte zijn van de interesse van The Blues.

Of Hadj Moussa openstaat voor een stap naar de Premier League of liever naar Ligue 1 verhuist, is vooralsnog niet duidelijk. Mocht Feyenoord bereid zijn om de smaakmaker te laten gaan, zal het een flinke winst maken op de speler die anderhalf jaar geleden voor 3,5 miljoen euro overkwam van Patro Eisden. Hadj Moussa vertegenwoordigt momenteel een Estimated Transfer Value van 24 miljoen euro.