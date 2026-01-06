Voor is 2026 begonnen met matig nieuws. De aanvaller annex middenvelder van Bournemouth én het Nederlands elftal moet binnenkort onder het mes wegens zijn opgelopen knieblessure. Afgelopen zaterdag raakte de 26-jarige oud-Ajacied geblesseerd in het duel met koploper Arsenal.

Kluivert moest de strijd afgelopen zaterdag na 74 minuten staken, toen hij een blessure opliep aan de linkerknie. Bournemouth meldt dinsdagmiddag dat de Nederlander geopereerd moet worden. “Justin zal een tijdje niet kunnen spelen om te herstellen. Hij zal aan zijn revalidatie beginnen met de volle steun van de medische staf. Iedereen wenst Justin het allerbeste en kijkt ernaar uit om hem weer op het veld te zien”, valt te lezen op de officiële clubwebsite van The Cherries.

Daarmee deelt de club geen informatie over een verwachte terugkeer van de middenvelder. Voor Kluivert is de blessure, en de operatie, sowieso een fikse domper in aanloop naar het WK in juni. De 26-jarige Zaandammer is de afgelopen interlandperiodes een vast gezicht in de selectie van Ronald Koeman, maar het is onduidelijk of het WK in gevaar komt.

Kluivert is bezig aan zijn derde seizoen bij Bournemouth. Vooral afgelopen seizoen was de zoon van Patrick Kluivert uitstekend op dreef met twaalf goals en zes assists in 34 duels. Dit jaar is de middenvelder minder productief met twee doelpunten, al scoorde hij vlak voor de jaarwisseling wel nog tegen Chelsea.