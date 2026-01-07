Live voetbal

Nijkamp weigert transfervrije Braaf en wordt uitgescholden door zaakwaarnemer

Gerard Nijkamp van Sparta
Foto: © Imago/Realtimes
Redactie FCUpdate
7 januari 2026, 15:59

Jercely Cabral, de broer van Jerson Cabral, heeft een opmerkelijk screenshot gedeeld op Instagram. De tussenpersoon bood de transfervrije Jayden Braaf aan bij Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta Rotterdam, maar die gaf aan geen interesse te hebben. Vervolgens besloot Cabral de bestuurder uit te schelden.

Braaf vertrok in 2018 als jeugdspeler uit Nederland toen hij PSV verruilde voor Manchester City. Na avonturen bij Borussia Dortmund en Hellas Verona, dat hem verhuurde aan Fortuna Sittard en Salernitana, zit de aanvaller sinds afgelopen zomer zonder club. Cabral besloot een poging te wagen om Braaf bij Sparta onder te brengen.

Cabral deelt een screenshot van het WhatsApp-gesprek met Nijkamp in zijn Story op Instagram. De bestuurder geeft aan dat Braaf ‘vooralsnog’ geen optie is voor de Rotterdammers. Cabral wil graag weten waarom, waarna Nijkamp reageert dat Sparta denkt aan andere opties. Die opmerking valt verkeerd bij de tussenpersoon.

“Jij was ook geen voorstander van Ayoub”, reageert Cabral, waarmee hij lijkt te doelen op Ayoub Oufkir, die deze maand voor vijf miljoen euro naar AZ vertrok. Daarna maakt hij Nijkamp uit voor ‘pannenkoek’. De technisch directeur reageert door te zeggen dat Cabral zich vergist met Jesper Gudde, die afgelopen zomer naar FC Den Bosch vertrok. “Jesper moet td worden bij Sparta en jij moet heel snel wegwezen”, foetert Cabral vervolgens weer. “Je hebt gelijk. Fijne dag”, blijft Nijkamp uiterst professioneel. Inmiddels heeft Cabral ingezien dat hij er met dit screenshot niet heel positief vanaf komt, dus heeft hij dit inmiddels verwijderd.

WhatsApp-gesprek tussen Jercely Cabral en Gerard Nijkamp
© Instagram @jercelycabral

  Gisteren, 18:27
  Gisteren, 15:26
  ma 5 januari, 22:51
