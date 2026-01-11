De meegereisde supporters van Ajax zijn zondagmiddag aangenaam verrast op bezoek bij Telstar. De thuisploeg trakteerde alle vierhonderd uitfans bij aankomst een verse haring. Dit zorgt uiteraard voor positieve reacties vanuit Amsterdam.

Vierhonderd Ajax-fans namen zondagmiddag de moeite om de tocht naar Velsen-Zuid te maken, waar de Amsterdammers tegenover promovendus Telstar stonden. Bij aankomst in het bezoekersvak werd iedere supporter getrakteerd op een lekkernij.

Telstar gaf iedere Ajax-fan een verse haring, uiteraard afkomstig uit havenstad IJmuiden. Deze actie werd uiteraard zeer gewaardeerd door de supporters, blijkt uit reacties op X.

Ajax won uiteindelijk met hangen en wurgen van Telstar. Dát de Amsterdammers in de problemen zouden komen, was niet te verwachten. De ploeg gaf een 0-3-voorsprong, met één man meer, bijna weg.