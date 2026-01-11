Live voetbal 1

Telstar verrast uitsupporters van Ajax met verse haring

Ajax-fans bij Telstar
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
11 januari 2026, 17:03

De meegereisde supporters van Ajax zijn zondagmiddag aangenaam verrast op bezoek bij Telstar. De thuisploeg trakteerde alle vierhonderd uitfans bij aankomst een verse haring. Dit zorgt uiteraard voor positieve reacties vanuit Amsterdam.

Vierhonderd Ajax-fans namen zondagmiddag de moeite om de tocht naar Velsen-Zuid te maken, waar de Amsterdammers tegenover promovendus Telstar stonden. Bij aankomst in het bezoekersvak werd iedere supporter getrakteerd op een lekkernij.

Telstar gaf iedere Ajax-fan een verse haring, uiteraard afkomstig uit havenstad IJmuiden. Deze actie werd uiteraard zeer gewaardeerd door de supporters, blijkt uit reacties op X.

Artikel gaat verder onder video

Ajax won uiteindelijk met hangen en wurgen van Telstar. Dát de Amsterdammers in de problemen zouden komen, was niet te verwachten. De ploeg gaf een 0-3-voorsprong, met één man meer, bijna weg.

➡️ Meer nieuws over Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV - Excelsior

Teruglezen: zo won PSV zaterdagavond met ruime cijfers van Excelsior

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
Wesley Sneijder

Marciano Vink denkt dat Wesley Sneijder zich te groot voelt voor ‘perfecte functie’ bij Ajax

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
Paul Wanner en Dennis Man vieren een treffer bij PSV - Excelsior

PSV wint ruim van Excelsior, maar verliest spits Pepi

  • Gisteren, 21:55
  • Gisteren, 21:55
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.677 Reacties
1.203 Dagen lid
19.246 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wordt daar nog steeds een Frikandel XXL verkocht op de tribune?

Vrij Dag
446 Reacties
602 Dagen lid
588 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geen idee. Wat ik wel weet is dat ik jaren geleden met mijn vriendin daar heerlijke verse vis ben gaan eten. In deze straat waren meerdere winkels. Ik ben de afgelopen twee jaar zeker twee keer met mijn kleinzoon deze straat gaan zoeken, maar niet meer gevonden. Wel verdwaald

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.677 Reacties
1.203 Dagen lid
19.246 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wordt daar nog steeds een Frikandel XXL verkocht op de tribune?

Vrij Dag
446 Reacties
602 Dagen lid
588 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geen idee. Wat ik wel weet is dat ik jaren geleden met mijn vriendin daar heerlijke verse vis ben gaan eten. In deze straat waren meerdere winkels. Ik ben de afgelopen twee jaar zeker twee keer met mijn kleinzoon deze straat gaan zoeken, maar niet meer gevonden. Wel verdwaald

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Telstar - Ajax

Telstar
2 - 3
Ajax
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
18
11
33
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel