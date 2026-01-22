Teruglezen | Zo versloeg Feyenoord Sturm Graz in de Europa League

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

Einde wedstrijd Feyenoord verslaat Sturm Graz met 3-0: een prettige opsteker voor de mannen van Robin van Persie. De kansen op een plek in de knock-outfase nemen toe, maar Feyenoord blijft vanavond de resultaten van de concurrenten volgen. ⚽ 90' Nog een doelpunt voor Feyenoord! BREAKING Het is 3-0! De man die eigenlijk uit de toon viel, Borges, maakt hem. Via Larin wordt er gecounterd aan de rechterkant: de Canadees stoomt op. Hij levert de bal bij Van Persie die een poging achter het standbeen doet. Die poging komt echter bij Borges, die een laatste tikje geeft en zo de 3-0 binnenschiet. 87' Typische voorzet Borges (2-0) Borges haalt de achterlijn, stopt daar even en geeft dan een voorzet achter het standbeen. Die bereikt Sauer niet: de linksbuiten is dan ook niet tevreden. 82' Nieuwe actie Borges Borges komt weer eens langs zijn man, maar zijn voorzet is andermaal ondermaats. Het is een terugkerend verhaal. 🔁 79' Wissels Feyenoord Steijn en Hwang verlaten het veld: Targhalline en Larin komen in de ploeg. 78' Sterke tackle Plug Twee spelers sprinten richting een vrije bal en beiden vliegen ze de tackle in. Plug komt als winnaar uit de strijd en neemt de bal mee. Niet veel later zien we een kans voor Sauer, die à la Van Persie de bal achter zijn standbeen wil inschieten. De keeper stond op zijn post. 74' Steijn voor keeper gezet Steijn krijgt een diepe bal aangespeeld en staat plots voor Khudyakov. Zijn controle is echter niet optimaal, waarna een Strum Graz-verdediger de bal kan wegwerken. Van een overtreding is geen sprake. 73' Feyenoord in veilige haven? Hadj Moussa is ondertussen van het veld gehaald: Sauer staat nu binnen de lijnen. Verder is het opvallend hoe zwak Sturm Graz aanvallend is. Een overwinning zou nu niet meer uit handen gegeven moeten worden. Doelpunt Hadj Moussa Kiteishvili volleert op fraaie wijze, maar die gaat in de handen van Wellenreuther. De Duitse doelman bereikt met zijn uittrap Hadj Moussa, die Borges in stelling brengt. De linksbuiten heeft net te veel tijd nodig en via hem en Steijn komt de bal terug bij Hadj Moussa. Die schiet hard en zuiver raak via de grond. 2-0! 2-0 Feyenoord! BREAKING Hadj Moussa rondt een counter van Feyenoord fraai af! 66' Fraai balletje Valente Valente steekt zijn ploeggenoot Steijn diep, die rond de strafschopstip net tekort komt om de bal te raken. Scheelt weinig! 65' Schotje Hwang (1-0) Feyenoord zoekt de man die van afstand kan schieten, uiteindelijk probeert Steijn het. Zijn schot wordt geblokt, de poging van Hwang gaat naast. Steijn geïrriteerd voor de wedstrijd Sem Steijn was tijdens de warming-up zichtbaar 'not amused'. 🔁 Wissels bij Feyenoord (1-0) Bos en Ueda maken plaats, Van Persie jr. en Plug komen in de ploeg. 61' Bos verdedigt goed Eerste keer dat Sturm Graz zich echt laat zien in de tweede helft: een voorzet komt gevaarlijk voor het doel. Bos wint echter zijn kopduel en voorkomt het gevaar.