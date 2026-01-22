Live voetbal 8

Teruglezen | Zo versloeg Feyenoord Sturm Graz in de Europa League

FEYSTU
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
22 januari 2026, 18:45   Bijgewerkt: 20:37

Te midden van een ware crisis moet Feyenoord vanavond winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Bij elk ander resultaat zit het Europese seizoen er zo goed als zeker op voor de ploeg van de geplaagde trainer Robin van Persie. Boekt Feyenoord tegen de huidige nummer drie van de Oostenrijkse Bundesliga de eerste overwinning sinds 6 december vorig jaar? Om 18.45 uur wordt er afgetrapt in De Kuip, in dit liveblog houden we je de komende uren op de hoogte van alle ontwikkelingen bij Feyenoord - Sturm Graz.

LIVE Europa League: Feyenoord - Sturm Graz

1u geleden

20:36

90+3' Einde wedstrijd

Feyenoord verslaat Sturm Graz met 3-0: een prettige opsteker voor de mannen van Robin van Persie. De kansen op een plek in de knock-outfase nemen toe, maar Feyenoord blijft vanavond de resultaten van de concurrenten volgen. 

1u geleden

20:35

⚽ 90' Nog een doelpunt voor Feyenoord!

Het is 3-0! De man die eigenlijk uit de toon viel, Borges, maakt hem. Via Larin wordt er gecounterd aan de rechterkant: de Canadees stoomt op. Hij levert de bal bij Van Persie die een poging achter het standbeen doet. Die poging komt echter bij Borges, die een laatste tikje geeft en zo de 3-0 binnenschiet.

1u geleden

20:31

87' Typische voorzet Borges (2-0)

Borges haalt de achterlijn, stopt daar even en geeft dan een voorzet achter het standbeen. Die bereikt Sauer niet: de linksbuiten is dan ook niet tevreden.

1u geleden

20:26

82' Nieuwe actie Borges

Borges komt weer eens langs zijn man, maar zijn voorzet is andermaal ondermaats. Het is een terugkerend verhaal.

2u geleden

20:23

🔁 79' Wissels Feyenoord

Steijn en Hwang verlaten het veld: Targhalline en Larin komen in de ploeg.

2u geleden

20:22

78' Sterke tackle Plug

Twee spelers sprinten richting een vrije bal en beiden vliegen ze de tackle in. Plug komt als winnaar uit de strijd en neemt de bal mee. Niet veel later zien we een kans voor Sauer, die à la Van Persie de bal achter zijn standbeen wil inschieten. De keeper stond op zijn post.

2u geleden

20:19

74' Steijn voor keeper gezet

Steijn krijgt een diepe bal aangespeeld en staat plots voor Khudyakov. Zijn controle is echter niet optimaal, waarna een Strum Graz-verdediger de bal kan wegwerken. Van een overtreding is geen sprake.

2u geleden

20:17

73' Feyenoord in veilige haven?

Hadj Moussa is ondertussen van het veld gehaald: Sauer staat nu binnen de lijnen. Verder is het opvallend hoe zwak Sturm Graz aanvallend is. Een overwinning zou nu niet meer uit handen gegeven moeten worden.

2u geleden

20:14

Doelpunt Hadj Moussa

Kiteishvili volleert op fraaie wijze, maar die gaat in de handen van Wellenreuther. De Duitse doelman bereikt met zijn uittrap Hadj Moussa, die Borges in stelling brengt. De linksbuiten heeft net te veel tijd nodig en via hem en Steijn komt de bal terug bij Hadj Moussa. Die schiet hard en zuiver raak via de grond. 2-0!

2u geleden

20:12

2-0 Feyenoord!

Hadj Moussa rondt een counter van Feyenoord fraai af!

2u geleden

20:10

66' Fraai balletje Valente

Valente steekt zijn ploeggenoot Steijn diep, die rond de strafschopstip net tekort komt om de bal te raken. Scheelt weinig!

2u geleden

20:10

65' Schotje Hwang (1-0)

Feyenoord zoekt de man die van afstand kan schieten, uiteindelijk probeert Steijn het. Zijn schot wordt geblokt, de poging van Hwang gaat naast.

2u geleden

20:09

Steijn geïrriteerd voor de wedstrijd

Sem Steijn was tijdens de warming-up zichtbaar 'not amused'.

2u geleden

20:05

🔁 Wissels bij Feyenoord (1-0)

Bos en Ueda maken plaats, Van Persie jr. en Plug komen in de ploeg.

2u geleden

20:05

61' Bos verdedigt goed

Eerste keer dat Sturm Graz zich echt laat zien in de tweede helft: een voorzet komt gevaarlijk voor het doel. Bos wint echter zijn kopduel en voorkomt het gevaar.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
783 Reacties
1.214 Dagen lid
5.156 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi resultaat. Inzet. Gevecht. En soms wat geluk. Tevreden over de energie. Blij met het resultaat. En nu hopen.

Mike
Erkende gebruiker! Meer info
783 Reacties
1.214 Dagen lid
5.156 Likes
Mike
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mooi resultaat. Inzet. Gevecht. En soms wat geluk. Tevreden over de energie. Blij met het resultaat. En nu hopen.

Feyenoord - Sturm

Feyenoord
3 - 0
Sturm Graz
Vandaag gespeeld om 18:45
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Lyon
6
10
15
2
Midtjylland
6
8
15
3
Aston Villa
6
6
15
4
Crystal Palace
0
0
0
4
Betis
6
7
14
5
Freiburg
6
6
14
6
Ferencváros
6
5
14
7
Braga
6
5
13
8
Porto
6
4
13
9
Stuttgart
6
7
12
10
Roma
6
5
12
11
Nottm Forest
6
5
11
12
Fenerbahçe
6
4
11
13
Bologna
6
4
11
14
Plzeň
6
4
10
15
Panathinaikos
6
2
10
16
Genk
6
1
10
17
Crvena zvezda
6
0
10
18
PAOK
6
3
9
19
Celta
6
3
9
20
Lille
6
3
9
21
Young Boys
6
-4
9
22
Brann
6
-1
8
23
Ludogorets
6
-3
7
24
Celtic
6
-4
7
25
Dinamo Zagreb
6
-5
7
26
Basel
6
-1
6
27
FCSB
6
-4
6
28
Go Ahead
6
-6
6
29
Sturm
6
-4
4
30
Feyenoord
6
-6
3
31
Salzburg
6
-6
3
32
Utrecht
6
-6
1
33
Rangers
6
-8
1
34
Malmö
6
-9
1
35
Maccabi TA
6
-16
1
36
Nice
6
-9
0

Complete Stand

