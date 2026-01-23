Live voetbal

Van Persie experimenteert met centrale verdedigers, Pastoor kijkt op van zijn uitleg

Feyenoord-speler Tsuyoshi Watanabe
Foto: © Imago
23 januari 2026

H|et experiment met de nieuwe positie van Tsuyoshi Watanabe en Anel Ahmedhodzic bij Feyenoord is geslaagd, denkt Robin van Persie. De twee centrumverdedigers wisselden van kant: Watanabe stond tegen Sturm Graz opgesteld als rechter centrale verdediger en Ahmedhodzic links in het centrum. De wijze waarop het besluit werd genomen, verbaast Alex Pastoor echter wel.

"Ik vond dat Watanabe en Anel heel goed samenwerkten", blikt Van Persie terug voor de camera van Ziggo Sport. "We hebben ze vandaag omgedraaid. Normaal staat Wata aan de linkerkant en Anel aan de rechterkant. Dat hebben we vandaag andersom gedaan, ook op basis van feedback van hen zelf. Dat is dus wel interessant. Ik vond dat ze het vandaag goed hebben ingevuld. Ze waren agressief in de duels en hebben de lange ballen heel goed verwerkt."

Van Persie had een gesprek met de twee verdedigers, waarin de wens werd uitgesproken. "Ze hadden er samen over gesproken en ik heb gevraagd naar hun redenen, hoe ze denken het team zo beter te kunnen helpen. Het kwam naar voren dat Anel heel vaak aan de linkerkant heeft gespeeld en Watanabe heeft veel in de as of aan de rechterkant gespeeld. Ze wilden dit een keer proberen. Ik heb toen gezegd: nou, laten we het doen."

De verslaggever vindt het opmerkelijk dat de verdedigers daar pas na een half jaar mee komen. Maar, zo zegt Van Persie: “We hebben het hier natuurlijk wel eerder over gehad. Het is nu zo ontstaan, ze waren er ook duidelijk over dat ze daar een goed gevoel bij hadden.”

'Is dit niet aan de late kant?'

Analist Pastoor kijkt op van de uitspraken. "Je hebt een gesprek met twee centrale verdedigers die eigenlijk allebei liever aan de andere kant spelen. Dat is op zichzelf natuurlijk mooi: je voert dat gesprek. Een dialoog is altijd beter dan een monoloog. Tegelijkertijd is de terechte wedervraag: is dat niet wat aan de late kant?"

"Vaak is het zo dat, wanneer je twee rechtsbenige of twee linksbenige centrale verdedigers hebt, je dat wat meer aan de spelers zelf overlaat", weet de clubloze trainer. "Tenzij je als trainer een heel dringende reden hebt om het anders te doen. Het kan bijvoorbeeld aan de tegenstander liggen, maar als het puur hun persoonlijke voorkeur is om andersom te spelen, dan ligt het misschien ook gewoon bij de spelers zelf. In close contact met je spelers moet dit er misschien veel eerder uit komen."

Feyenoord - Sturm

Feyenoord
3 - 0
Sturm Graz
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

