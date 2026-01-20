Villarreal – Ajax op tv: duel gratis te zien via Ziggo Sport Free

In de zevende speelronde van de Champions League neemt Ajax het in Spanje op tegen Villarreal. Kunnen de Amsterdammers de eerste zege van het miljardenbal, op Qarabag, een vervolg geven? Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport, maar hoe laat? En hoe kijk je Villarreal – Ajax als je geen Ziggo-abonnement hebt?

Hoe laat begint Villarreal – Ajax?

De Champions League-wedstrijd tussen Villarreal en Ajax begint dinsdagavond om 21.00 uur. De UEFA heeft de Schotse scheidsrechter Nick Walsh aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender wordt Villarreal - Ajax uitgezonden?

Ziggo Sport zendt Villarreal – Ajax uit op het hoofdkanaal, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing, verzorgd in het programma UEFA Matchday, begint om 19.50 uur.

Hoe kijk je Villarreal - Ajax zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de Champions League-wedstrijd tussen Villarreal en Ajax gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app/website (Ziggo Sport Free) een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar bovendien geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Hoe staan Villarreal en Ajax ervoor in de Champions League?

Voor zowel Villarreal, als Ajax staat de eer dinsdagavond voornamelijk op het spel. Beide clubs kennen een dramatisch Europees seizoen. De Amsterdammers waren lange tijd het lelijke eendje van het miljardenbal, maar zijn dankzij de zege op Qarabag (2-3) zelfs over Villarreal geklommen.

De Spaanse club behaalde namelijk slechts één punt in het de hele competitiefase van de Champions League. Alleen tegen Juventus werd in eigen huis gelijkgespeeld: 2-2. Verder verloor het van FC Kopenhagen (2-3), Borussia Dortmund (4-0), Pafos (1-0), Manchester City (0-2) en Tottenham Hotspur (1-0).