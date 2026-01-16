heeft woensdag in het bekerduel tussen AZ en Ajax (6-0) een hele slechte indruk gemaakt. De Kroaat liet zich eenvoudig wegzetten bij de 2-0 van Troy Parrott. Chris Woerts stelt dat hij als een pupil stond te verdedigen.

Ajax beleefde woensdag een gitzwarte avond in de KNVB Beker. Op bezoek bij AZ keek de ploeg van Fred Grim al na twee minuten tegen een achterstand aan, waarna de Alkmaarders uitliepen naar een eindstand van 6-0. Het betekende een evenaring van een negatief clubrecord van Ajax. Drie keer eerder eindigde een officiële wedstrijd van de Amsterdammers in een nederlaag met zes doelpunten verschil: in 1949 tegen HSV ADO, in 1950 tegen SV Limburgia en in 2024 tegen Feyenoord. Al deze wedstrijden eindigden ook in 6-0.

In het AFAS Stadion maakte met name Sutalo een zeer zwakke indruk. “Het was een groot drama”, geeft Woerts desgevraagd aan in De Oranjewinter. “Ze bakten er helemaal niets van, vanaf de eerste minuut niet. AZ was scherper, feller. Het middenveld werd helemaal overklast. En Sutalo loopt te dekken alsof hij een pupil is”, zegt de sportmarketeer terwijl beelden van de tweede Alkmaarse treffer worden getoond. Daarbij maakte de Kroaat een rondje om zijn eigen as, waarna hij Parrott helemaal kwijt was en de Ier zijn tweede van de avond binnen kon schieten. Hélène Hendriks beaamt dat het er ‘echt niet uitziet’ bij Sutalo.

'Illusie dat Wijndal denkt bij Ajax te blijven'

Ook Owen Wijndal, die na 66 minuten een rode kaart kreeg voor een aanslag op Wouter Goes, krijgt flinke kritiek van Woerts. Met name de uitspraken die de verdediger na afloop van de wedstrijd deed, waarin hij het Ajax-bestuur aansprak op de geruchten dat hij zou mogen vertrekken, vielen verkeerd bij de zakenman. “Hij geeft een heel referaat over zijn toekomst, maar hij kan de bal niet van A naar B spelen, dus hij moet met zijn eigen spel bezig zijn. Hij is de weg kwijtgeraakt en heeft niets meer gepresteerd. Het is een illusie dat hij denkt dat hij bij Ajax kan blijven. Dat gaat nooit gebeuren.”