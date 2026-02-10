Hélène Hendriks heeft in HNM De Podcast kort teruggeblikt op appjes die zij na haar zware rugoperatie in 2025 verstuurde naar vriendinnen Noa Vahle, Merel Ek en Wieke Wierda. De presentatrice zat op dat moment aan flinke medicatie, waardoor ze naar eigen zeggen ‘zo stoned als een garnaal’ was.

In mei 2025 kondigde Hendriks live in Vandaag Inside aan dat zij de start van haar programma De Oranjezomer aan zich voorbij moest laten gaan vanwege de operatie. Later bleek het te gaan om een ingreep aan een beklemde zenuw in haar rug.

Hendriks schept duidelijkheid: 'Ik was high'

Artikel gaat verder onder video

In HNM De Podcast kunnen Hendriks, Vahle en Ek lachen om wat er ná de operatie gebeurde. “Vooral na jouw operatie ging het goed: je was net een uurtje wakker toen je appte: jullie zijn héél lief, welkom bij De Oranjezomer. PSV is kampioen”, lacht Vahle. Hendriks schept direct duidelijkheid: “Ik was high.” Merel Ek vult aan: “Dat hadden wij wel door.”

De presentatrice vertelt vervolgens over de hoeveelheid medicatie die ze na de operatie kreeg. “Ik had best veel pijn, dus toen gaven ze extra medicatie. Dat was heerlijk!”, lacht Hendriks. Vahle leest daarna nóg een ‘high’ berichtje van haar podcastcollega voor: “Bobby mist mij, en PSV is kampioen!”

Hélène Hendriks was 'zo stoned als een garnaal'

Ek en Vahle dachten zelfs aan een opvallende ingreep. “Wij zeiden tegen elkaar in een andere groepsapp: moeten we haar telefoon niet afpakken? Ze is zo stoned als een garnaal. Straks gaat ze live op Instagram en zegt ze: dag allemaal, welkom bij mijn leven”, lachen ze. Het laatste appje van Hendriks werd om 8.45 uur verstuurd. “Toen appte je: welterusten jongens.”

De voormalig hockeyster geeft toe: “Ik kan me hier helemaal niets van herinneren. Dit hoor ik nu voor het eerst. Ik vind het vrij normale berichten”, zegt ze cynisch. Hendriks vraagt zich vervolgens af of PSV op dat moment daadwerkelijk kampioen was. Vahle antwoordt: “Nee, nog niet. Dat was pas nadat Ajax had verloren van FC Groningen.”