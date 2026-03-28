lijdt aan het imposter-syndroom, zo vertelt de oud-Feyenoorder nadat hij werd benoemd tot Slowaaks voetballer van 2025, geciteerd door AS. Mensen die aan dit syndroom lijden zijn ervan overtuigd dat ze ‘bedriegers’ zijn en hun succes niet verdienen.

Hancko maakte afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord de overstap naar Atlético Madrid. De verdediger kan in Spanje steevast op een basisplaats rekenen en werd afgelopen week ook geëerd in zijn thuisland. Hancko kreeg de prijs voor Slowaaks voetballer van 2025 uitgereikt. “Ik maak een heel bijzondere tijd mee, maar als ik eerlijk ben… ik heb soms last van het imposter-syndroom”, aldus de linkspoot tijdens de uitreiking.

Als voorbeeld neemt Hancko de met 3-2 verloren stadsderby op bezoek bij Real Madrid van afgelopen weekend. “Toen ik de tunnel inliep, dacht ik bij mezelf: ‘Waar ben ik?’ Dan sta ik op het veld met al die sterren. Dan maak ik allemaal kleine successen mee, zoals een overwinning en een doelpunt in de Champions League”, doelt hij op het met 7-5 gewonnen tweeluik tegen Tottenham Hotspur, waarin Hancko trefzeker was. “Ik voel veel dankbaarheid en probeer ervan te genieten.”

Iemand die lijdt aan het imposter-syndroom kampt voortdurend met de gedachte dat hij andere mensen ‘misleidt op het vlak van de eigen deskundigheid’, zo valt te lezen op Psycholoog.nl. Hoewel iemand de competenties bezit om bepaalde taken uit te voeren, krijgt diegene door het syndroom het idee dat dit niet het geval is.