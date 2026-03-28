Dávid Hancko vertelt openhartig over imposter-syndroom

28 maart 2026, 14:20
Dávid Hancko van Atlético Madrid
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Dávid Hancko lijdt aan het imposter-syndroom, zo vertelt de oud-Feyenoorder nadat hij werd benoemd tot Slowaaks voetballer van 2025, geciteerd door AS. Mensen die aan dit syndroom lijden zijn ervan overtuigd dat ze ‘bedriegers’ zijn en hun succes niet verdienen.

Hancko maakte afgelopen zomer na drie seizoenen bij Feyenoord de overstap naar Atlético Madrid. De verdediger kan in Spanje steevast op een basisplaats rekenen en werd afgelopen week ook geëerd in zijn thuisland. Hancko kreeg de prijs voor Slowaaks voetballer van 2025 uitgereikt. “Ik maak een heel bijzondere tijd mee, maar als ik eerlijk ben… ik heb soms last van het imposter-syndroom”, aldus de linkspoot tijdens de uitreiking.

Als voorbeeld neemt Hancko de met 3-2 verloren stadsderby op bezoek bij Real Madrid van afgelopen weekend. “Toen ik de tunnel inliep, dacht ik bij mezelf: ‘Waar ben ik?’ Dan sta ik op het veld met al die sterren. Dan maak ik allemaal kleine successen mee, zoals een overwinning en een doelpunt in de Champions League”, doelt hij op het met 7-5 gewonnen tweeluik tegen Tottenham Hotspur, waarin Hancko trefzeker was. “Ik voel veel dankbaarheid en probeer ervan te genieten.”

Iemand die lijdt aan het imposter-syndroom kampt voortdurend met de gedachte dat hij andere mensen ‘misleidt op het vlak van de eigen deskundigheid’, zo valt te lezen op Psycholoog.nl. Hoewel iemand de competenties bezit om bepaalde taken uit te voeren, krijgt diegene door het syndroom het idee dat dit niet het geval is.

Lees ook:
Leo Sauer van Feyenoord

Zorgen voor Feyenoord: Sauer geblesseerd naar de kant in play-offduel met Kosovo

  • do 26 maart, 22:11
  • 26 mrt. 22:11
Xavi Simons bij Tottenham Hotspur

Dubbelslag Xavi Simons niet genoeg voor complete ommekeer tegen Atlético Madrid

  • wo 18 maart, 22:55
  • 18 mrt. 22:55
Arda Guler

Beelden: Güler scoort van eigen helft bij ruime overwinning Real Madrid

  • zo 15 maart, 08:25
  • 15 mrt. 08:25
Real Madrid - Atlético

Real Madrid
3 - 2
Atlético Madrid
Gespeeld op 22 mrt. 2026
Competitie: LaLiga
Seizoen: 2025/2026

Dávid Hancko

Dávid Hancko
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 28 jaar (13 dec. 1997)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
26
0
2024/2025
Feyenoord
32
3
2023/2024
Feyenoord
34
5
2022/2023
Feyenoord
31
2

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal
29
20
58
4
Atlético
29
21
57
5
Betis
29
7
44
6
Celta
29
6
41

