Bij Ajax is door een hack een datalek ontstaan, zo meldt het RTL Nieuws. Uit onderzoek blijkt dat onder meer privégegevens van honderdduizenden geregistreerde supporters daardoor inzichtelijk zijn.

"De hack maakt het mogelijk om privégegevens van de meer dan 300.000 geregistreerde Ajax-fans in te zien en de ruim 42.000 seizoenskaarten te stelen of onbruikbaar te maken", schrijft RTL Nieuws. "De seizoenskaarthouder kan niets doen tegen het stelen, want de kaart verdwijnt plotseling uit het account en kan niet meer worden gebruikt."

Behalve bovenstaande gegevens, is door het datalek óók te zien welke 538 supporters bij Ajax een stadionverbod hebben. "Dat is gevoelige informatie, omdat van deze mensen niet bekend is dat ze een verbod hebben." In veel gevallen gaat het om supporters die een kaart hebben voor de vakken in de Johan Cruijff ArenA waar de F-Side zich ophoudt. Kwaadwillenden kunnen bovendien gegevens van supporters in het systeem van de club aanpassen én stadionverboden verwijderen.

Ajax neemt maatregelen: aangifte én beveiliging aangescherpt

Ajax bevestigt tegenover RTL Nieuws dat de data op straat zijn komen te liggen. "Er zijn kwetsbaarheden in een aantal van onze systemen blootgelegd", zegt de club bij monde van algemeen directeur Menno Geelen. "Het is voor onze supporters en de club heel vervelend dat dit is voorgevallen. Wij hebben direct externe expertise ingeschakeld en zijn samen een onderzoek gestart naar de oorzaak en de omvang. Daarnaast hebben we onze beveiliging verder aangescherpt en zijn de bekende lekken gedicht. Ook hebben wij melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte gedaan", aldus Geelen.