Enorm datalek bij Ajax: privégegevens 300.000 supporters liggen op straat

25 maart 2026, 16:08
4 reacties
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Bij Ajax is door een hack een datalek ontstaan, zo meldt het RTL Nieuws. Uit onderzoek blijkt dat onder meer privégegevens van honderdduizenden geregistreerde supporters daardoor inzichtelijk zijn.

"De hack maakt het mogelijk om privégegevens van de meer dan 300.000 geregistreerde Ajax-fans in te zien en de ruim 42.000 seizoenskaarten te stelen of onbruikbaar te maken", schrijft RTL Nieuws. "De seizoenskaarthouder kan niets doen tegen het stelen, want de kaart verdwijnt plotseling uit het account en kan niet meer worden gebruikt."

Behalve bovenstaande gegevens, is door het datalek óók te zien welke 538 supporters bij Ajax een stadionverbod hebben. "Dat is gevoelige informatie, omdat van deze mensen niet bekend is dat ze een verbod hebben." In veel gevallen gaat het om supporters die een kaart hebben voor de vakken in de Johan Cruijff ArenA waar de F-Side zich ophoudt. Kwaadwillenden kunnen bovendien gegevens van supporters in het systeem van de club aanpassen én stadionverboden verwijderen.

Ajax neemt maatregelen: aangifte én beveiliging aangescherpt

Ajax bevestigt tegenover RTL Nieuws dat de data op straat zijn komen te liggen. "Er zijn kwetsbaarheden in een aantal van onze systemen blootgelegd", zegt de club bij monde van algemeen directeur Menno Geelen. "Het is voor onze supporters en de club heel vervelend dat dit is voorgevallen. Wij hebben direct externe expertise ingeschakeld en zijn samen een onderzoek gestart naar de oorzaak en de omvang. Daarnaast hebben we onze beveiliging verder aangescherpt en zijn de bekende lekken gedicht. Ook hebben wij melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens en aangifte gedaan", aldus Geelen.

Kramer
Kramer
Waarom wordt hier van 300.000 mensen gesproken en op de Ajax site van een paar honderd en 20 mensen met een stadionverbod? Wat is nu waar?

FactualOfferi
RTL Nieuws staat het hele artikel

FactualOfferi
Denk als het om een hack gaat zal het toch wel gaan om alle geregistreerde supporters denk je niet?

MeningNederland
Stuur ze allemaal een extra blauwe envelop 😂

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.815 Reacties
1.276 Dagen lid
19.585 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Waarom wordt hier van 300.000 mensen gesproken en op de Ajax site van een paar honderd en 20 mensen met een stadionverbod? Wat is nu waar?

FactualOfferi
308 Reacties
958 Dagen lid
2.005 Likes
FactualOfferi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

RTL Nieuws staat het hele artikel

FactualOfferi
308 Reacties
958 Dagen lid
2.005 Likes
FactualOfferi
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Denk als het om een hack gaat zal het toch wel gaan om alle geregistreerde supporters denk je niet?

MeningNederland
97 Reacties
323 Dagen lid
214 Likes
MeningNederland
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Stuur ze allemaal een extra blauwe envelop 😂

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47
6
AZ
28
2
42

