Otto Addo is niet langer de bondscoach van Ghana, zo maakt het Afrikaanse land bekend. Exact 79 dagen voor de eerste poulewedstrijd op het WK tegen Panama is de vijftigjarige coach de wacht aangezegd.

Addo was sinds 2021 betrokken bij de nationale ploeg van Ghana. De oud-voetballer werd destijds aangesteld als assistent van toenmalig bondscoach Milovan Rajevac. In februari 2022 werd hij zelf interim-hoofdcoach, en leidde hij The Black Stars via de play-offs naar een startbewijs voor het WK in Qatar. Daardoor werd hij definitief aangesteld als bondscoach. Op het eindtoernooi strandde Ghana in de poule met Portugal, Zuid-Korea en Uruguay. Addo kondigde na de uitschakeling zijn vertrek aan, maar keerde in maart 2024 weer terug als bondscoach.

Artikel gaat verder onder video

In zijn tweede periode als eindverantwoordelijke slaagde Addo er niet in om zich met Ghana te kwalificeren voor de Afrika Cup, die afgelopen winter in Marokko werd gehouden. Wel leidde hij het land naar een ticket voor het WK van komende zomer. Panama werd bij de loting ingedeeld in poule L, waarin het achtereenvolgens Panama, Engeland en Kroatië zal treffen.

In de lopende interlandperiode oefende Ghana afgelopen vrijdag tegen Oostenrijk, waar PSV'er Paul Wanner als invaller zijn debuut maakte. Na 90 minuten stond er een afgetekende 5-1 overwinning voor Oostenrijk op het bord. Gisteren (maandag) was ook Duitsland te sterk voor de Ghanezen. In Stuttgart werd het 2-1 voor Die Mannschaft. In de nacht van maandag op dinsdag maakt de Ghanese voetbalbond GFA in een korte verklaring bekend dat het per direct afscheid neemt van Addo.

Zo komt het bondscoachschap van Addo, de oudere broer van voormalig PSV- en Roda JC-speler Eric Addo, ten einde in het land waar hij opgroeide. Addo is geboren in Hamburg en speelde zijn hele spelersloopbaan in Duitsland, voor achtereenvolgens Hannover 96, Borussia Dortmund, 1.FSV Mainz 05 en Hamburger SV.