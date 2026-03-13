Live voetbal 15

Bryan Linssen kiest: 'Liever de beker dan Champions League-voetbal'

13 maart 2026, 19:00   Bijgewerkt: 19:42
NEC-speler Bryan Linssen
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Ruim 13 jaar ervaring in de voetbaljournalistiek, waarvan 3,5 jaar in een leidinggevende rol.

Bryan Linssen kan op zijn 35ste de eerste hoofdprijs uit zijn carrière pakken. Met NEC staat hij volgende maand in de bekerfinale tegen AZ. Tegelijkertijd doet NEC mee in de bovenste regionen van de Eredivisie en is Champions League-voetbal niet ondenkbaar. In gesprek met FCUpdate krijgt Linssen een moeilijk dilemma voorgelegd: zou hij liever de beker winnen of zich kwalificeren voor de Champions League?

In het interview met journalist Sander Kamphof zegt Linssen ‘heel erg’ uit te kijken naar de finale. “Finales zijn altijd speciaal. Dat zijn wedstrijden waar je als kind van droomt. Dan zie je grote stadions, bekers die worden uitgereikt en al dat soort dingen. Daarvoor ben je voetballer geworden.” Linssen verloor in zijn carrière drie finales en hoopt nu aan de andere kant van de medaille te staan. Hij weet dat de wedstrijd leeft in Nijmegen. “Als je met Ajax, PSV of Feyenoord gaat, leeft dat anders dan wanneer je met NEC naar de finale gaat, dus ik ben heel benieuwd wat dat teweeg gaat brengen in de stad en bij de supporters.”

Artikel gaat verder onder video

In de Eredivisie staat NEC op de derde plek. Aan het eind van de rit is die positie goed voor deelname aan de voorrondes van de Champions League. Als NEC nog een plekje stijgt, gaat het zelfs rechtstreeks de competitiefase in. Zou Linssen liever tweede worden of de beker winnen? “Dat is wel een dilemma. Poeh, dat is een hele goede. Ik denk dat ik liever de beker win. Dan heb je een prijs en speel je Europa League. Ik denk dat je in de Europa League ook meer kans hebt om wedstrijden te winnen dan in de Champions League. Dus dan kies ik voor een hoofdprijs en Europa League. Dan heb je alsnog Europees voetbal.”

De focus ligt eerst op de wedstrijd tegen PSV van zaterdagavond. Beide ploegen troffen elkaar anderhalve week geleden nog in de halve finale van de KNVB Beker (3-2 voor NEC). “De wedstrijd wordt ontzettend lastig. Het is een uitwedstrijd en zij hebben misschien nog iets goed te maken richting hun eigen publiek, omdat wij natuurlijk naar de finale gaan. Wie weet wat ze morgen uit de hoge hoed toveren, maar wij moeten in ieder geval honderd procent klaar zijn om iets te kunnen. Ik denk dat zij gewoon heel graag van ons willen winnen. Ik denk dat ze volle bak zullen gaan.”

Linssen rekent zich dan ook niet rijk in de strijd om Europees voetbal. “PSV was natuurlijk een fantastische wedstrijd, maar daarvoor verloren we thuis van Fortuna. Dat had niet mogen gebeuren. Dat brengt ons nu ook weer in de situatie dat als wij verliezen van PSV en onze concurrenten Twente en Ajax winnen, we weer vijfde staan. Dus het gevoel was prima omdat we twee keer hebben gewonnen, maar we hebben ook gewoon hele slordige nederlagen geleden. Dat kan ons nu pijn doen.”

Nieuw contract bij NEC

Als NEC Europa in gaat, zal Linssen erbij zijn. Onlangs kondigde hij aan de tafel van Studio Voetbal aan dat een contractverlenging bij NEC nabij is. Is er inmiddels al witte rook? “Die is zo goed als daar. Ik heb nu niks meer gehoord. Het ligt nu bij de zaakwaarnemer en bij de club, dus dan zullen de puntjes op de i gezet word”, aldus de aanvaller. “Ik denk dat ik een goed seizoen draai. De statistieken zijn goed en de manier van voetballen past wel bij mij. Ik denk dat ik hier nog lang niet klaar ben.”

FCUpdate sprak ook met Dick Schreuder, de trainer van NEC. Dat interview lees je hier.

Wat zou in jouw ogen mooier zijn voor NEC?

Laden...
10 stemmen

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Net binnen

Meer nieuws

Bryan Linssen

N.E.C.
Team: NEC
Leeftijd: 35 jaar (8 okt. 1990)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
NEC
0
0
2024/2025
NEC
16
4
2024
Urawa
17
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
26
44
68
2
Feyenoord
26
20
49
3
NEC
26
21
46
4
Twente
26
18
44
5
Ajax
26
14
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws