kan op zijn 35ste de eerste hoofdprijs uit zijn carrière pakken. Met NEC staat hij volgende maand in de bekerfinale tegen AZ. Tegelijkertijd doet NEC mee in de bovenste regionen van de Eredivisie en is Champions League-voetbal niet ondenkbaar. In gesprek met FCUpdate krijgt Linssen een moeilijk dilemma voorgelegd: zou hij liever de beker winnen of zich kwalificeren voor de Champions League?

In het interview met journalist Sander Kamphof zegt Linssen ‘heel erg’ uit te kijken naar de finale. “Finales zijn altijd speciaal. Dat zijn wedstrijden waar je als kind van droomt. Dan zie je grote stadions, bekers die worden uitgereikt en al dat soort dingen. Daarvoor ben je voetballer geworden.” Linssen verloor in zijn carrière drie finales en hoopt nu aan de andere kant van de medaille te staan. Hij weet dat de wedstrijd leeft in Nijmegen. “Als je met Ajax, PSV of Feyenoord gaat, leeft dat anders dan wanneer je met NEC naar de finale gaat, dus ik ben heel benieuwd wat dat teweeg gaat brengen in de stad en bij de supporters.”

In de Eredivisie staat NEC op de derde plek. Aan het eind van de rit is die positie goed voor deelname aan de voorrondes van de Champions League. Als NEC nog een plekje stijgt, gaat het zelfs rechtstreeks de competitiefase in. Zou Linssen liever tweede worden of de beker winnen? “Dat is wel een dilemma. Poeh, dat is een hele goede. Ik denk dat ik liever de beker win. Dan heb je een prijs en speel je Europa League. Ik denk dat je in de Europa League ook meer kans hebt om wedstrijden te winnen dan in de Champions League. Dus dan kies ik voor een hoofdprijs en Europa League. Dan heb je alsnog Europees voetbal.”

De focus ligt eerst op de wedstrijd tegen PSV van zaterdagavond. Beide ploegen troffen elkaar anderhalve week geleden nog in de halve finale van de KNVB Beker (3-2 voor NEC). “De wedstrijd wordt ontzettend lastig. Het is een uitwedstrijd en zij hebben misschien nog iets goed te maken richting hun eigen publiek, omdat wij natuurlijk naar de finale gaan. Wie weet wat ze morgen uit de hoge hoed toveren, maar wij moeten in ieder geval honderd procent klaar zijn om iets te kunnen. Ik denk dat zij gewoon heel graag van ons willen winnen. Ik denk dat ze volle bak zullen gaan.”

Linssen rekent zich dan ook niet rijk in de strijd om Europees voetbal. “PSV was natuurlijk een fantastische wedstrijd, maar daarvoor verloren we thuis van Fortuna. Dat had niet mogen gebeuren. Dat brengt ons nu ook weer in de situatie dat als wij verliezen van PSV en onze concurrenten Twente en Ajax winnen, we weer vijfde staan. Dus het gevoel was prima omdat we twee keer hebben gewonnen, maar we hebben ook gewoon hele slordige nederlagen geleden. Dat kan ons nu pijn doen.”

Nieuw contract bij NEC

Als NEC Europa in gaat, zal Linssen erbij zijn. Onlangs kondigde hij aan de tafel van Studio Voetbal aan dat een contractverlenging bij NEC nabij is. Is er inmiddels al witte rook? “Die is zo goed als daar. Ik heb nu niks meer gehoord. Het ligt nu bij de zaakwaarnemer en bij de club, dus dan zullen de puntjes op de i gezet word”, aldus de aanvaller. “Ik denk dat ik een goed seizoen draai. De statistieken zijn goed en de manier van voetballen past wel bij mij. Ik denk dat ik hier nog lang niet klaar ben.”

