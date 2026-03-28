Peter Bosz heeft beloofd dat hij met nummer 10 mocht spelen als hij naar PSV kwam, zo geeft de middenvelder aan in gesprek met ELFVoetbal. De Oostenrijks international heeft er geen spijt van dat hij heeft gekozen voor een stap naar Eindhoven.

PSV betaalde afgelopen zomer een bedrag van vijftien miljoen euro aan Bayern München voor de komst van Wanner. Hoewel er veel interesse was vanuit de Bundesliga, koos de middenvelder er uiteindelijk voor om de stap naar Eindhoven te maken. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Aan een nieuwe competitie. De gesprekken met PSV verliepen uitstekend”, laat hij weten.

De twintigjarige linkspoot sprak voor zijn transfer onder meer met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart. Ook ging hij om de tafel met Bosz. “Hij stak een mooi verhaal af over mijn potentie, over de plannen die hij met me had”, gaat Wanner verder. “Het shirt met rugnummer 10 had hij voor me gereserveerd.” Met name het feit dat hij bij PSV om de titel zou strijden én in de Champions League mocht spelen, sprak het talent enorm aan.

“Ik kende de geluiden over de aanvallende speelwijze in Nederland”, vervolgt hij. “Ik ben een liefhebber van aanvallend voetbal. Dat past bij me. Dat merk ik nu ook.” Wanner ziet dat zelfs de ploegen die onderin de Eredivisie spelen vaak willen opbouwen. “Duitsland kiezen die teams vaak voor de lange bal. De Eredivisie wordt in mijn ogen onderschat.”