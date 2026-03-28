Bosz reserveerde rugnummer 10 voor Wanner

28 maart 2026, 16:54
Paul Wanner PSV
Foto: © Imago
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Peter Bosz heeft Paul Wanner beloofd dat hij met nummer 10 mocht spelen als hij naar PSV kwam, zo geeft de middenvelder aan in gesprek met ELFVoetbal. De Oostenrijks international heeft er geen spijt van dat hij heeft gekozen voor een stap naar Eindhoven.

PSV betaalde afgelopen zomer een bedrag van vijftien miljoen euro aan Bayern München voor de komst van Wanner. Hoewel er veel interesse was vanuit de Bundesliga, koos de middenvelder er uiteindelijk voor om de stap naar Eindhoven te maken. “Ik was toe aan een nieuwe uitdaging. Aan een nieuwe competitie. De gesprekken met PSV verliepen uitstekend”, laat hij weten.

De twintigjarige linkspoot sprak voor zijn transfer onder meer met algemeen directeur Marcel Brands en technisch directeur Earnest Stewart. Ook ging hij om de tafel met Bosz. “Hij stak een mooi verhaal af over mijn potentie, over de plannen die hij met me had”, gaat Wanner verder. “Het shirt met rugnummer 10 had hij voor me gereserveerd.” Met name het feit dat hij bij PSV om de titel zou strijden én in de Champions League mocht spelen, sprak het talent enorm aan.

“Ik kende de geluiden over de aanvallende speelwijze in Nederland”, vervolgt hij. “Ik ben een liefhebber van aanvallend voetbal. Dat past bij me. Dat merk ik nu ook.” Wanner ziet dat zelfs de ploegen die onderin de Eredivisie spelen vaak willen opbouwen. “Duitsland kiezen die teams vaak voor de lange bal. De Eredivisie wordt in mijn ogen onderschat.”

Paul Wanner

Paul Wanner
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 20 jaar (23 dec. 2005)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
0
0
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
Heidenheim
29
3
2023/2024
Bayern München
0
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
28
41
68
2
Feyenoord
28
21
53
3
NEC
28
22
50
4
Ajax
28
18
48
5
Twente
28
17
47

