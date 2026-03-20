Sean Steur over zijn ambities: 'Als je naar de top wilt, is elke bal een gevecht'

is na een periode van vallen en opstaan kritischer op zichzelf dan ooit. In een interview met ESPN laat de talentvolle middenvelder van Ajax weten dat hij veel internationaal voetbal kijkt om inspiratie op te doen.

Hij analyseert topwedstrijden om precies te zien wat er van hem gevraagd wordt om de absolute wereldtop te bereiken. "Dat is de hoogste kwaliteit die er is, de twee beste ploegen van de wereld", zegt Steur over het Champions League-niveau van Manchester City en Real Madrid. "Dan let je daar gewoon op en zie je dat elke duel, elke sprint, elke bal een soort gevecht is. Als je daar wilt komen, dan is dat gewoon een vereiste natuurlijk."

Die extreme intensiteit probeert hij nu ook in zijn eigen spel te leggen, zeker nadat hij merkte dat zijn vorm na een sterke start van het seizoen even wegvlakte. Steur is niet bang voor zelfreflectie en geeft eerlijk toe dat het niveau even zakte. "In het begin ging het heel goed met goede wedstrijden, maar daarna ging het voor mij en het team iets minder. Dan kwam ik iets minder in het spel voor en liet ik soms dingen te makkelijk gaan", aldus de middenvelder.

De strijd tegen de fysieke grens

Om dat dipje definitief achter zich te laten, werkt Steur keihard aan zijn fysieke gesteldheid. Hij is zich ervan bewust dat talent alleen niet genoeg is. "Ik bouw nu steeds meer conditie op en ik merk dat ik het veel langer kan volhouden, maar ik moet 90 minuten vol gas geven. Zoals sprinten in de 90ste minuut, daar moet ik naartoe."

De nieuwe wind onder trainer Oscar Garcia helpt hem daarbij. "Ik denk dat deze staf er heel kort op zit en heel fanatiek is en dat we dat nu echt nodig hebben", vertelt Steur over de aanpak op de trainingen. "Misschien zijn ze iets meer op structuur en het echt bij elkaar houden als team.

Rendement

Op het veld wordt Steur bijgestuurd door ervaren krachten zoals Takehiro Tomiyasu. "Soms zie ik natuurlijk niet alles achter me, dus het is prettig als iemand me aanwijzingen geeft. Hij heeft veel ervaring, dus ik luister naar hem." Naast het tactische aspect ligt de focus op zijn rendement. "In de laatste fase moet ik beslissender worden en meer schieten. Het creëren gaat wel oké, maar alles moet meer. Als je een heel seizoen speelt, denk ik aan de 8 à 10 goals."