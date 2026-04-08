De Eindhovense binnenstad kleurde maandag rood-wit tijdens de huldiging van PSV, met burgemeester Jeroen Dijsselbloem als zichtbaar genietende gastheer. In gesprek met ESPN spreekt Dijsselbloem over de unieke beleving van het kampioenschap en de trots die door de stad giert.

“Het is een geweldige dag een hele mooie sfeer, de zon schijnt, PSV is kampioen, de stad is heel druk en gezellig, wat wil je nog meer?”, zei Dijsselbloem over het feest in Eindhoven. De burgemeester erkende dat voetbal soms onvoorspelbaar is en dat de huldiging al een paar weken eerder was verwacht: “Wij nemen zelf het risico om het voor te bereiden en het podium vast op te bouwen, maar voetbal is een bijzonder spelletje en de bal kan raar rollen. We wisten dat de dag komen ging, maar wisten alleen niet wanneer, en die dag is vandaag gekomen.”

Over de successen van PSV en de rol van trainer Peter Bosz is Dijsselbloem duidelijk: “Peter Bosz is echt een solide kracht die het team er elke keer doorheen sleept. Hij doet het ook nog eens allemaal met attractief voetbal. Het stadion zit niet alleen vol, maar is ook nog eens bijna altijd blij omdat de mensen vermaakt worden met wat ze zien.” Op de vraag of er al een straat naar de succestrainer vernoemd gaat worden is hij duidelijk. “Nou, wat er dan moet gebeuren, maar wat ik absoluut niet wil, is dat hij eerst tien jaar moet zijn overleden. Dan pas krijg je een straat naar je vernoemd in deze stad. Ik denk trouwens ook dat hij niet eens zoveel waarde hecht aan zo'n bordje."

Ook kijkt de burgermeester vooruit naar de toekomst van de club en het Philips Stadion: “Er zijn natuurlijk mooie plannen met dat stadion, we gaan flink verbouwen, daarvoor worden de plannen nu gemaakt. De nabije toekomst ziet er echt goed uit. Ik blijf sowieso nog even en Peter Bosz en Marcel Brands ook, dus dat gaat goedkomen. Het bouwproject duurt een aantal jaren, maar we hebben allemaal de intentie om gas te geven. Zij moeten de financiering regelen en wij de verkeersproblemen, dus we gaan kijken hoe snel het rondkomt.”

Voor hem is het kampioenschap inmiddels een jaarlijks terugkerend feest: “Ik ben nu drie en een half jaar burgemeester en drie kampioenschappen, en ik had niet voor meer kunnen wensen. Het is een keurig gemiddelde en als we dit kunnen volhouden dan zou dat geweldig zijn.”