Zorgen om Ernest Faber: ‘Hij is gestrest, niet zichzelf en heeft het verdomd zwaar’

11 april 2026, 15:04
Ernest Faber / Heracles Almelo
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Bert Konterman ziet dat Ernest Faber het ontzettend lastig heeft als trainer van Heracles Almelo. Bij De Oosttribune reageert de oud-voetballer, die vroeger samenspeelde met Faber, op het interview van de Heracles-trainer in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. Konterman merkt daarin iets opvallends aan hem.

Heracles stevent af op degradatie en moet zaterdagavond eigenlijk een resultaat halen tegen Ajax om nog enige kans te blijven houden op handhaving. Faber ziet de clash met de Amsterdammers niet als een ‘laatste strohalm’, zo zegt hij voor de camera van RTV Oost.

“We hebben goed kunnen trainen en hebben de wedstrijd tegen Heerenveen geanalyseerd. Iedereen is weer scherp. We willen doen waar we goed in zijn: op voorsprong komen, helaas geven we die te vaak weg. Daar zit wel de oplossing, waar we op hebben kunnen trainen. We kijken ernaar uit om te spelen voor eigen publiek”, was de ietwat warrige uitleg van Faber tegenover het lokale medium.

Konterman moet hardop lachen om het interview tijdens De Oosttribune. “Je ziet dat hij bij ieder zinnetje of woordje denkt: hoe kan ik positief blijven en hoe kan ik dit goed brengen? Hij is zó aan het zoeken”, begint de oud-voetballer.

“Hij komt compleet anders op mij over dan toen ik gezellig met hem langs het veld stond. Hij is een supergezellige Bourgondiër. Hoe ik hem nu zie… hij is gestrest, hij is niet zichzelf en heeft het verdomd zwaar”, aldus de oud-oefenmeester.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • zo 5 april, 16:25
  • 5 apr. 16:25
  • zo 5 april, 12:27
  • 5 apr. 12:27
  • Gisteren, 20:20
  • Gisteren, 20:20
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Bert Konterman

Bert Konterman
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (14 jan. 1971)

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
Volendam
30
-19
28
15
Telstar
29
-10
27
16
Excelsior
29
-20
27
17
NAC
29
-21
24
18
Heracles
29
-40
19

