Bert Konterman ziet dat Ernest Faber het ontzettend lastig heeft als trainer van Heracles Almelo. Bij De Oosttribune reageert de oud-voetballer, die vroeger samenspeelde met Faber, op het interview van de Heracles-trainer in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. Konterman merkt daarin iets opvallends aan hem.

Heracles stevent af op degradatie en moet zaterdagavond eigenlijk een resultaat halen tegen Ajax om nog enige kans te blijven houden op handhaving. Faber ziet de clash met de Amsterdammers niet als een ‘laatste strohalm’, zo zegt hij voor de camera van RTV Oost.

Artikel gaat verder onder video

“We hebben goed kunnen trainen en hebben de wedstrijd tegen Heerenveen geanalyseerd. Iedereen is weer scherp. We willen doen waar we goed in zijn: op voorsprong komen, helaas geven we die te vaak weg. Daar zit wel de oplossing, waar we op hebben kunnen trainen. We kijken ernaar uit om te spelen voor eigen publiek”, was de ietwat warrige uitleg van Faber tegenover het lokale medium.

Konterman moet hardop lachen om het interview tijdens De Oosttribune. “Je ziet dat hij bij ieder zinnetje of woordje denkt: hoe kan ik positief blijven en hoe kan ik dit goed brengen? Hij is zó aan het zoeken”, begint de oud-voetballer.

“Hij komt compleet anders op mij over dan toen ik gezellig met hem langs het veld stond. Hij is een supergezellige Bourgondiër. Hoe ik hem nu zie… hij is gestrest, hij is niet zichzelf en heeft het verdomd zwaar”, aldus de oud-oefenmeester.