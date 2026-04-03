Mircea Lucescu is vrijdagochtend in getroffen door een hartaanval, zo melden Roemeense media en persbureau AP. De 80-jarige trainer, tot voor kort bondscoach van Roemenië, werd enkele dagen geleden al opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel werd tijdens een teambespreking.

Lucescu greep vorige week met Roemenië naast een ticket voor het WK van komende zomer, door een 1-0 nederlaag tegen Turkije. De bondscoach zou dinsdag in een oefenwedstrijd tegen Slowakije voor het laatst op de bank zitten, maar de bondscoach werd zondag onwel tijdens een teambespreking en werd daarom in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd. Daar was zijn situatie volgens de Roemeense voetbalbond al snel weer 'stabiel', waardoor de trainer vandaag (vrijdag) weer zou worden ontslagen. Voordat dat kon gebeuren is hij vrijdagochtend dus getroffen door een hartaanval.

Lucescu is direct naar de spoedeisende hulp gebracht, waar hij met succes gereanimeerd is. "Zijn situatie is op dit moment stabiel, hij wordt continu gemonitord door specialisten. De patiënt blijft voorlopig op de afdeling cardiologie, waar hij de benodigde zorg krijgt", laat het ziekenhuis weten in een verklaring.

De ervaren Lucescu was tot voor kort bezig aan zijn tweede periode als bondscoach van zijn vaderland, een ambt dat hij ook tussen 1981 en 1986 vervulde. Als clubtrainer werkte hij onder meer in Italië, bij clubs als Brescia en Internazionale, en in Turkije bij Galatasaray en Besiktas. Het bekendst is hij vermoedelijk van zijn jarenlange dienstverband bij Shakhtar Donetsk, waar Lucescu van 2004 tot 2016 aan het roer stond. Met de Oekraïense club won hij in 2009 de UEFA Cup.