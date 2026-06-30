Ajax bevestigt de komst van (20). De Spaanse middenvelder komt per direct over van Atlético Madrid en tekent een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

"Ajax en Atlético Madrid hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Jano Monserrate", melden de Amsterdammers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. "De twintigjarige middenvelder tekent in Amsterdam een contract dat een looptijd kent van vier jaar, tot en met 30 juni 2030. Monserrate voegt zich per direct bij de selectie van Jong Ajax."

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Monserrate lag bij Atlético nog vast tot medio 2027. Over de transfervergoeding doen Ajax en Atlético geen mededelingen; eerder werd al duidelijk dat er werd onderhandeld over eventuele bonussen en een doorverkooppercentage. Monserrate maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético en kwam tot twee officiële optredens in La Liga. Het grootste deel van zijn minuten maakte de Spanjaard echter in het beloftenteam, waar hij in 31 wedstrijden goed was voor twee treffers.

Technisch directeur Jordi Cruijff haalde deze zomer tot dusverre één directe versterking naar Ajax. Gisteren (maandag) bevestigde de club de komst van linksback Caio Henrique (28), die naar verluidt voor zo'n tien miljoen euro overkomt van AS Monaco. Daarnaast werd ook de Marokkaanse linksback Faoud Zahouani (20 van Union Touarga) vastgelegd, maar net als Monserrate sluit hij in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Op korte termijn worden er meer aanwinsten verwacht: zo zou Ajax dicht bij de komst van de Duitse doelman Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) zijn.