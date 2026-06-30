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Ajax slaat nieuwe slag: Spanjaard tekent vierjarig contract in Amsterdam

30 juni 2026, 18:11
Jano Monserrate / Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Ajax bevestigt de komst van Jano Monserrate (20). De Spaanse middenvelder komt per direct over van Atlético Madrid en tekent een vierjarig contract in de Johan Cruijff ArenA.

"Ajax en Atlético Madrid hebben overeenstemming bereikt over de directe overgang van Jano Monserrate", melden de Amsterdammers dinsdagmiddag via de officiële kanalen. "De twintigjarige middenvelder tekent in Amsterdam een contract dat een looptijd kent van vier jaar, tot en met 30 juni 2030. Monserrate voegt zich per direct bij de selectie van Jong Ajax."

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Monserrate lag bij Atlético nog vast tot medio 2027. Over de transfervergoeding doen Ajax en Atlético geen mededelingen; eerder werd al duidelijk dat er werd onderhandeld over eventuele bonussen en een doorverkooppercentage. Monserrate maakte afgelopen seizoen zijn debuut in de hoofdmacht van Atlético en kwam tot twee officiële optredens in La Liga. Het grootste deel van zijn minuten maakte de Spanjaard echter in het beloftenteam, waar hij in 31 wedstrijden goed was voor twee treffers.

Technisch directeur Jordi Cruijff haalde deze zomer tot dusverre één directe versterking naar Ajax. Gisteren (maandag) bevestigde de club de komst van linksback Caio Henrique (28), die naar verluidt voor zo'n tien miljoen euro overkomt van AS Monaco. Daarnaast werd ook de Marokkaanse linksback Faoud Zahouani (20 van Union Touarga) vastgelegd, maar net als Monserrate sluit hij in eerste instantie aan bij Jong Ajax. Op korte termijn worden er meer aanwinsten verwacht: zo zou Ajax dicht bij de komst van de Duitse doelman Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) zijn.

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dilima1966
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dilima1966
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Dat is niet verkeerd voor jordi om Jano Monserrate naar Amsterdam te halen die jongen heeft het wil inzicht om goed te worden

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.726 Reacties
1.114 Dagen lid
17.708 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dat is niet verkeerd voor jordi om Jano Monserrate naar Amsterdam te halen die jongen heeft het wil inzicht om goed te worden

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Jano Monserrate

Jano Monserrate
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 20 jaar (28 jan. 2006)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
31
2
2025/2026
Atlético
2
0
2024/2025
Atlético
26
1
2024/2025
Atlético
0
0

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