Ajax heeft contact opgenomen met , zo meldt La Gazzetta dello Sport. De 37-jarige Zwitser is transfervrij na zijn vertrek bij Internazionale en moet in Amsterdam de nieuwe eerste doelman worden.

Ajax is deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Die rol werd afgelopen seizoen ingevuld door Liverpool-huurling Vitezslav Jaros, die door een zware blessure de laatste maanden van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan. Tweede doelman Maarten Paes maakte daardoor de nodige minuten, maar bij Ajax vindt men niet dat hij geschikt is als vaste eerste keuze onder de lat.

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De nodige grote namen passeerden de afgelopen tijd de revue; onder meer Marc-André Ter Stegen, Mark Flekken en Iñaki Peña werden genoemd. Begin deze maand werd ook de naam van Sommer aan dat lijstje toegevoegd. De Zwitser stond tussen 2023 en 2026 onder contract bij Internazionale, maar gaat die club deze zomer transfervrij verlaten. De doelman is echter nog niet van plan om te stoppen: hij is zelf van mening nog enkele seizoenen op het hoogste niveau mee te kunnen.

Die kans krijgt de routinier mogelijk bij Ajax. De Amsterdammers hebben volgens de roze sportkrant inmiddels contact opgenomen met de doelman. Ajax onderzoekt nu de mogelijkheid om Sommer naar Nederland te halen.