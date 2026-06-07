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Alexander Sørloth wil weg bij Atlético Madrid en is akkoord over toptransfer

7 juni 2026, 16:47
Erling Haaland en Alexander Sorloth vieren een doelpunt van Noorwegen
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Alexander Sørloth gaat Atlético Madrid in de zomerse transferperiode waarschijnlijk verlaten. Diverse goed ingevoerde media melden zondagmiddag dat de Noorse spits een persoonlijk akkoord heeft bereikt in Italië.

Sørloth staat sinds de zomer van 2024 onder contract bij Atlético Madrid. De dertigjarige aanvaller kwam destijds voor ongeveer 32 miljoen euro over van Villarreal.

Bij Atlético Madrid groeide Sørloth uit tot een gewaardeerde kracht. Hij speelde in alle competities 107 wedstrijden voor de Spaanse grootmacht en was daarin goed voor 44 doelpunten en 3 assists. Hij won geen prijzen bij de club van trainer Diego Simeone.

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Sørloth heeft bij Atlético Madrid nog een contract tot de zomer van 2028, maar de kans lijkt groot dat hij aankomende zomer uitkijkt naar een nieuwe club. Transferspecialist Fabrizio Romano weet zondagmiddag namelijk te melden dat de spits persoonlijk akkoord is met Juventus over een transfer naar Turijn.

Juventus moet nog wel een akkoord weten te vinden met Atlético Madrid over een transfersom voor Sørloth. Volgens Football Transfers vertegenwoordigt de boomlange aanvaller een Estimated Transfer Value (ETV), oftewel transferwaarde, van tussen de 20,1 miljoen en 24,6 miljoen euro.

Voor Sørloth zou zijn overgang naar Juventus een nieuwe toptransfer betekenen. Hij speelde in zijn carrière voor Rosenborg BK, FK Bodø/Glimt, FC Groningen, FC Midtjylland, Crystal Palace, KAA Gent, Trabzonspor, RB Leipzig, Real Sociedad, Villarreal en dus Atlético Madrid. In dienst van FC Groningen kwam hij in 43 officiële duels tot slechts 6 goals en 4 assists.

Alexander Sørloth zou een topaanwinst zijn voor Juventus

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Alexander Sørloth

Alexander Sørloth
Atlético Madrid
Team: Atlético
Leeftijd: 30 jaar (5 dec. 1995)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Atlético
35
13
2024/2025
Atlético
35
20
2023/2024
Leipzig
-
-
2023/2024
Villarreal
34
23

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