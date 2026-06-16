De Belgische media en analisten zijn allesbehalve onder de indruk van de WK-start van de Rode Duivels. Hoewel België dankzij een door Romelu Lukaku afgedwongen eigen doelpunt nog een 1-1-gelijkspel uit het vuur sleepte tegen Egypte, spreken commentatoren van 'duiveltjesvoetbal', ziet de pers een 'realiteitstest' en klinkt zelfs de conclusie dat bondscoach Rudi Garcia 'terug naar de tekentafel' moet.

Nainggolan en Sonck fileren defensie na vroege tegengoal

De Belgische defensie kreeg al vroeg een tik te verwerken toen Ashour veel ruimte kreeg om de 0-1 binnen te schieten. Bij Sporza werd die fase uitgebreid geanalyseerd.

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Commentator Peter Vandenbempt wees direct naar Thomas Meunier. "Kijk eens hoe ver Meunier daar verwijderd is van Ashour. Hij staat er een meter of vijf à zes van verwijderd en komt dan veel te laat."

Ook Radja Nainggolan was scherp in zijn oordeel. "Het lijkt een beetje op duiveltjesvoetbal, op deze manier. De bal is op rechts en iedereen loopt naar daar."

Volgens de oud-international ontbrak het aan goede pressing. "Doku draait zich ook even om, maar moet als eerste druk gaan zetten. Als hij dat doet, reageert de rest meer en staan ze beter in positie."

Wesley Sonck zag eveneens grote organisatorische problemen. "Uiteindelijk moet het centrum sneller dicht. Meunier staat in niemandsland, hij moest een betere beslissing nemen. Als je korterbij zit, kan die pas niet komen."

Na afloop klonk ook vanuit de studio stevige kritiek op Garcia. De conclusie van de analisten was duidelijk: de bondscoach moet 'terug naar de tekentafel'.

Kranten zien 'realiteitstest' en 'ontnuchtering'

De Belgische dagbladen sparen de Rode Duivels evenmin. Volgens De Standaard kreeg België direct een harde les op het wereldkampioenschap. De krant schrijft dat de Rode Duivels 'hun realiteitstest op het WK gekregen' hebben en stelt vast dat ze tegen Egypte '60 minuten de wet van de sterkste' ondergingen. De veelzeggende conclusie: België redde uiteindelijk 'de meubelen, maar niet de huisraad'.

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De krant zag vooral een ploeg die lang werd afgetroefd door de tegenstander. Egypte was een 'potig en uitgekookt voetballend' elftal, terwijl België pas na de invalbeurt van Lukaku beter voor de dag kwam.

Ook Sporza trekt harde conclusies. Het medium sprak van een 'land van opportuniteiten' dat voor de Belgen dreigde uit te draaien op 'een land van ontnuchtering'. Voor rust waren de Rode Duivels volgens Sporza zelfs 'levenloos, zonder ideeën aan de bal, compleet onherkenbaar'.

Na de openingstreffer van Ashour was volgens de omroep 'met één schot al het optimisme van de voorbije weken weg'. De Belgen 'speelden met vuur' en ontsnapten zelfs aan een grotere achterstand.

De redding kwam uiteindelijk van Lukaku, die slechts 23 seconden na zijn invalbeurt aan de basis stond van de gelijkmaker. Sporza noemt hem opnieuw 'dé grote verlosser van de Rode Duivels' en sprak na afloop van 'een zucht van opluchting'.

Ook Het Nieuwsblad ziet weinig lichtpunten. In de spelersbeoordelingen krijgt Amadou Onana zelfs een 3. De middenvelder was volgens de krant 'in balbezit bijzonder slordig' en 'vertraagde zo het spel'. Daartegenover wordt Brandon Mechele geprezen als 'misschien wel de beste Belg' en 'oerdegelijk'.

De algemene teneur in België is daarmee helder: het punt tegen Egypte voorkomt een crisis na één wedstrijd, maar overtuigen deden de Rode Duivels allerminst. De ploeg van Garcia zal tegen Iran een stuk beter voor de dag moeten komen om het vertrouwen van de Belgische media terug te winnen.