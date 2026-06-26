Van der Vaart ziet opmerkelijk interview bij Oranje: 'Bij een date zou je meteen weglopen'

blijft niet alleen op het veld indruk maken tijdens het WK, maar zorgt ook buiten de lijnen voor vermaak. De spits van het Nederlands elftal maakte vrijdag tegen Tunesië zijn derde WK-doelpunt tijdens de 1-3 overwinning, werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd en verscheen daarna voor de camera van de NOS. Zijn kenmerkend korte antwoorden leverden veel gelach op in de studio, waar Rafael van der Vaart zichtbaar genoot.

Brobbey had niet lang nodig om opnieuw toe te slaan. Bij de 0-2 stond hij op de juiste plek om een teruggelegde bal van Virgil van Dijk binnen te tikken.

Artikel gaat verder onder video

Op de vraag hoe hij dat moment beleefde, antwoordde hij: "Ik had eerlijk gezegd al het gevoel dat de bal daar zou vallen. Zoals ik al zei: ik stond op de goede plek."

Toen hem werd gevraagd of dat puur spitseninstinct was, antwoordde hij: "Ja, precies. Dat is het instinct van een spits."

Brobbey baalt stiekem van eigen doelpunt

Bij de openingstreffer kreeg Tunesië een eigen doelpunt achter de naam, al had Brobbey die bal zelf waarschijnlijk ook binnen kunnen werken. "Ja, dat vond ik ook. Als hij er niet aan had gezeten had ik hem ook gemaakt, dus ja."

Met drie doelpunten op zijn eerste WK krijgt Brobbey steeds meer aandacht, al zegt hij daar weinig mee bezig te zijn. "Eigenlijk niet zoveel. Ik probeer me gewoon te focussen op belangrijk zijn voor het team. Dat probeer ik te blijven doen."

© Imago

Na zijn dubbelslag tegen Zweden keek hij natuurlijk wel even op zijn telefoon. "Ja, natuurlijk. Gewoon leuke berichtjes van familie en vrienden, dat is alles."

Hoe het komt dat Brobbey dit WK zo scherp oogt? "Omdat het een WK is. Je moet jezelf laten zien. Ik krijg de kans om in de basis te spelen en dan wil je ook belangrijk zijn met goals, ja." Dat dat lukt, stemt hem tevreden. "Heel fijn."

Nederland sloot de groepsfase af als winnaar van Groep F en treft dinsdag Marokko in de achtste finales. Brobbey verwacht geen eenvoudige opgave. "Als je als eerste eindigt, geeft dat altijd een goed gevoel. Nu spelen we tegen Marokko. Ik denk dat het een zware wedstrijd wordt. Ze hebben een heel goed team, met ook goede individuele spelers. Het wordt een goeie pot."

Van der Vaart geniet zichtbaar

Als Man van de Wedstrijd kreeg Brobbey na afloop een grote trofee mee naar huis. Op de vraag waar die komt te staan, antwoordt hij droog: "Gewoon bij mij thuis, in Amsterdam." Een speciale prijzenkast heeft hij niet. "Nee." Veel tijd om zijn uitverkiezing te vieren is er volgens de spits ook niet. "We spelen binnenkort alweer tegen Marokko, dus ik weet niet of er echt iets te vieren valt."

Na afloop van het interview klinkt er gelach in de NOS-studio. Presentator Sjoerd van Ramshorst spreekt van 'een heerlijk no-nonsense-interview', en ook Rafael van der Vaart geniet van de spits. "Ik zit alleen te denken: ik weet niet of hij een vriendin heeft, maar als je op een date zo weinig zegt als in dit interview, dan loopt ze toch weg? Maar ik vind het wel echt fantastisch. Wat een leuke gozer is dat. En als hij ook nog scoort, zijn dit soort interviews nog leuker", aldus Van der Vaart.