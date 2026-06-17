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Cody Gakpo doet zorgwekkende uitspraken over Oranje

17 juni 2026, 21:38   Bijgewerkt: 22:06
Cody Gakpo van Oranje
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

NOS-analist Youri Mulder heeft vraagtekens gezet bij de evaluatie van het Nederlands elftal na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan (2-2). De oud-international kreeg die indruk nadat Cody Gakpo tijdens een persconferentie moeite had om uit te leggen wat er volgens hem beter moet bij Oranje.

Gakpo schoof woensdag aan op een persmoment in aanloop naar het duel met Zweden van zaterdag. De aanvaller van Liverpool kreeg van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag wat er na het eerste groepsduel tegen Japan beter moet bij Oranje.

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De Oranje-international had echter geen direct antwoord klaar. "Uhm. Uiteindelijk moeten we meer scoren. Dan winnen we die wedstrijd", antwoordde Gakpo. Vervolgens probeerde hij zijn antwoord verder toe te lichten. "Er zijn verschillende dingen die beter kunnen. We hadden positioneel wat beter kunnen staan, zodat we iets meer ruimte voor onszelf hadden kunnen creëren."

Bij de NOS viel het antwoord op bij Mulder. "Hij weet niet echt een antwoord te geven op wat er beter moet, dat is wel duidelijk", stelde de analist. "De vraag is of ze die wedstrijd tegen Japan wel goed geëvalueerd hebben. Of er echt aangegeven is wat er écht beter moet en wat niet meer kan. Ik had het gevoel dat hij het niet wist."

Ondanks die kritiek was Mulder niet ontevreden over het optreden van Gakpo tegen Japan. "Hij is altijd aanspeelbaar en heeft altijd dreiging. Soms kan iets sneller, maar ik vond hem wel een van de betere spelers bij Oranje."

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Kaozz
25 Reacties
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Kaozz
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Denk je dat de coach het wel weet? Natuurlijk niet, want anders had Gakpo het ook wel geweten

Lorenzo Chiquita
306 Reacties
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3.068 Likes
Lorenzo Chiquita
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kaozz
25 Reacties
13 Dagen lid
48 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Denk je dat de coach het wel weet? Natuurlijk niet, want anders had Gakpo het ook wel geweten

Lorenzo Chiquita
306 Reacties
781 Dagen lid
3.068 Likes
Lorenzo Chiquita
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  • 1
    + 1
avatar

Het moet sneller en meer durf...goals scoren

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Nederland - Zweden

19:00
Wordt gespeeld op 20 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Cody Gakpo

Cody Gakpo
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 27 jaar (7 mei 1999)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
36
7
2024/2025
Liverpool
35
10
2023/2024
Liverpool
35
8
2022/2023
Liverpool
21
7

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