Cody Gakpo doet zorgwekkende uitspraken over Oranje

NOS-analist Youri Mulder heeft vraagtekens gezet bij de evaluatie van het Nederlands elftal na het teleurstellende gelijkspel tegen Japan (2-2). De oud-international kreeg die indruk nadat tijdens een persconferentie moeite had om uit te leggen wat er volgens hem beter moet bij Oranje.

Gakpo schoof woensdag aan op een persmoment in aanloop naar het duel met Zweden van zaterdag. De aanvaller van Liverpool kreeg van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg de vraag wat er na het eerste groepsduel tegen Japan beter moet bij Oranje.

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De Oranje-international had echter geen direct antwoord klaar. "Uhm. Uiteindelijk moeten we meer scoren. Dan winnen we die wedstrijd", antwoordde Gakpo. Vervolgens probeerde hij zijn antwoord verder toe te lichten. "Er zijn verschillende dingen die beter kunnen. We hadden positioneel wat beter kunnen staan, zodat we iets meer ruimte voor onszelf hadden kunnen creëren."

Bij de NOS viel het antwoord op bij Mulder. "Hij weet niet echt een antwoord te geven op wat er beter moet, dat is wel duidelijk", stelde de analist. "De vraag is of ze die wedstrijd tegen Japan wel goed geëvalueerd hebben. Of er echt aangegeven is wat er écht beter moet en wat niet meer kan. Ik had het gevoel dat hij het niet wist."

Ondanks die kritiek was Mulder niet ontevreden over het optreden van Gakpo tegen Japan. "Hij is altijd aanspeelbaar en heeft altijd dreiging. Soms kan iets sneller, maar ik vond hem wel een van de betere spelers bij Oranje."