Dit zijn de zeven mogelijke tegenstanders van Ajax in de Conference League

De lijst met potentiële tegenstanders voor Ajax in de tweede voorronde van de Conference League is een stuk kleiner geworden. De UEFA heeft woensdagochtend namelijk een voorloting verricht, waardoor de lijst van zestig mogelijke opponenten is gereduceerd tot zeven. Ook FC Twente ziet het aantal potentiële tegenstanders in de Europa League-voorronde flink afnemen.

Ajax eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie. De Amsterdammers moesten daardoor de play-offs in om Europees voetbal veilig te stellen. Nadat in de halve finale met 2-0 werd gewonnen van FC Groningen, was Ajax in de finale na strafschoppen te sterk voor FC Utrecht. Daardoor zal de ploeg van nieuwe trainer Míchel instromen in de tweede voorronde van de Conference League. Dat betekent dat de Amsterdammers drie tweeluiken moeten overleven om uiteindelijk het hoofdtoernooi te bereiken.

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De lijst met mogelijke tegenstanders in de tweede voorronde bestond in eerste instantie uit zestig ploegen, maar is woensdagochtend alvast een stuk kleiner geworden voor Ajax. Er blijven nog zeven mogelijke tegenstanders over:

Víkingur (Faeröer) of Stjarnan FC (IJsland)

GAIS (Zweden)

FK Vojvodina (Servië) of Ferencváros (Hongarije)

Shelbourne FC (Ierland)

KF Dukagjini (Kosovo)

Is de Conference League-loting van Ajax live te volgen?

De officiële loting start woensdagmiddag om 15.00 uur en is te volgen via een livestream op UEFA.com. De Amsterdammers weten rond die tijd welke ploeg zij op 23 en 30 juli treffen in de tweede voorronde van de Conference League.

Ook voorloting in Europa League, FC Twente ontloopt grootmacht

Ook voor de Europa League is woensdagochtend een voorloting verricht. FC Twente, dat instroomt in de tweede voorronde, weet daardoor welke mogelijke tegenstanders zijn overgebleven:

Viktoria Plzeň (Tsjechië)

FC Midtjylland (Denemarken)

RSC Anderlecht (België)

Qarabağ (Azerbeidzjan) of Vestri (IJsland)

FK Vojvodina (Servië) of Ferencvárosi TC (Hongarije)

Om 13.00 uur wordt de loting verricht. Ook deze is te volgen via een livestream op de website van de UEFA.