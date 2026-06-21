Duitsland naar de knock-outfase: gouden wissel Undav kantelt moeizame wedstrijd

Duitsland heeft zich op het WK verzekerd van een plek in de knock-outfase dankzij een heldenrol van invaller . De spits stond halverwege de tweede helft op en boog een achterstand tegen Ivoorkust in blessuretijd om in een 2-1 overwinning. Daarmee trok Duitsland in een meeslepend duel alsnog aan het langste eind.

De Duitsers begonnen voortvarend. Al binnen vijftien seconden kreeg Kai Havertz een enorme kans, maar zijn inzet vloog over. Ook daarna had Duitsland veel balbezit. Havertz dwong doelman Yahia Fofana vroeg tot een knappe redding met een kopbal, terwijl Jamal Musiala met een schot rakelings naast mikte.

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Ivoorkust liet zich echter niet wegdrukken en bleef gevaarlijk in de omschakeling. Na een periode waarin Duitsland meer druk zette en zelfs een afgekeurde treffer van Aleksandar Pavlovic zag wegens een overtreding op de keeper, sloegen de Afrikanen toe. Na sterk werk van Yan Diomande aan de linkerkant werd een poging van dichtbij nog geblokt, maar de rebound viel voor Franck Kessié. De aanvoerder werkte de bal van dichtbij binnen: 0-1.

Duitsland probeerde voor rust terug te slaan. Een doelpunt van Havertz werd afgekeurd nadat Musiala in de aanloop een overtreding had gemaakt, terwijl Florian Wirtz kort voor de pauze een grote mogelijkheid niet wist te benutten. Daardoor gingen de Duitsers met een achterstand de kleedkamer in.

Julian Nagelsmann greep direct in en bracht na rust Antonio Rüdiger voor de geblesseerd geraakte Nico Schlotterbeck. Toch bleef Ivoorkust lange tijd de gevaarlijkste ploeg. Kessié domineerde op het middenveld en de Duitsers hadden grote moeite met de kracht en snelheid van hun tegenstander. Diomande schoot naast en ook andere Ivoriaanse aanvallen zorgden voor problemen.

Na een uur besloot Nagelsmann opnieuw in te grijpen met een driedubbele wissel. Onder anderen Deniz Undav en Nadiem Amiri kwamen binnen de lijnen, een zet die het duel volledig zou veranderen.

Twintig minuten voor tijd viel de gelijkmaker. Amiri kreeg ruimte aan de rechterkant en lepelde de bal het strafschopgebied in. Daar stond Undav klaar om van dichtbij hard raak te volleyen: 1-1. Duitsland leefde op en rook meer. Havertz had eerder al een enorme kopkans gemist nadat Joshua Kimmich een vrije trap gevaarlijk voor het doel had gebracht.

In de slotfase golfde het spel op en neer. Beide ploegen leken te beseffen dat een overwinning een enorme stap richting de volgende ronde betekende. Fofana hield Ivoorkust op de been met een geweldige redding op een volley van Brown, terwijl aan de andere kant Pepe een indrukwekkende solo bekroonde met een gevaarlijke aanval die uiteindelijk doodliep.

Diep in blessuretijd leek het duel af te stevenen op een gelijkspel. Amiri kreeg nog een uitgelezen kans, maar schoot recht op Fofana af. Even later volgde alsnog het beslissende moment. Felix Nmecha speelde Undav in met zijn rug naar het doel. De invaller nam aan, draaide knap weg van zijn tegenstander en haalde verwoestend uit in de hoek. Met zijn tweede treffer van de avond bezorgde hij Duitsland alsnog de overwinning: 2-1.