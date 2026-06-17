Duitsland schrikt van giftige slang op trainingscomplex: 'Dit kan slecht aflopen'

Zorgen in het kamp van Duitsland. Op het basiskamp in Winston-Salem stonden de spelers plots oog in oog met een koperkopslang, een giftige slangensoort die veel voorkomt in de Amerikaanse staat North Carolina. Aanvoerder Joshua Kimmich is op zijn hoede.

"We zagen gisteren een slang en ons werd verteld dat die giftig was. Als je wordt gebeten, moet je naar het ziekenhuis", zegt Kimmich. Volgens de rechtsback gaat het om een serieus risico. "Ik denk niet dat je eraan overlijdt, maar het is zeker gevaarlijk. Ik heb het gevoel dat als je op zo'n slang stapt, het slecht kan aflopen.”

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De middenvelder geeft toe dat de aanwezigheid van dergelijke dieren voor een heel andere dynamiek zorgt dan hij gewend is in Duitsland. "We proberen hier afstand te houden van dieren. Ik heb respect voor de mensen hier. In Duitsland heb ik het gevoel dat er niet zoveel gevaarlijke dieren zijn.”

Kimmich merkt dat de situatie invloed heeft op de voorbereiding van spelers. "Zodra je hoort om wat voor soort slang het gaat en wat er kan gebeuren als je wordt gebeten, is het heel snel niet grappig meer. We zijn hier om ons voor te bereiden op het grootste voetbaltoernooi ter wereld, en ineens kijken spelers naar de grond voordat ze elke stap zetten.”

Niet alleen Duitsland maakt zich zorgen. Ook Noorwegen verblijft in North Carolina, waar koperkopslangen volgens lokale informatie veel voorkomen. Dat nieuws werd door aanvoerder Kristian Thorstvedt allesbehalve enthousiast ontvangen. "Ik ben er helemaal niet blij mee om dat te horen.” Op de trainingslocatie van Zwitserland in San Diego werd voorafgaand aan het toernooi zelfs een specifiek gedeelte aangeduid als 'slangengebied'.