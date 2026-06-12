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Fabrizio Romano komt plots met 'groot nieuws' over Erik ten Hag en Twente

12 juni 2026, 08:36
Erik ten Hag
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

FC Twente heeft een akkoord bereikt met Ruud Nijstad over een contractverlenging tot medio 2029. Met dat 'grote nieuws' pakt Fabrizio Romano vrijdagochtend uit. Met de nieuwe verbintenis weet de club uit Enschede het achttienjarige verdedigingstalent uit handen te houden van onder meer PSV, FC Barcelona en Eintracht Frankfurt. 

Nadat landskampioen PSV gister (donderdag) interesse toonde in de verdediger, besloot de leiding van FC Twente een tandje bij te zetten om hem ook volgend seizoen te behouden. 

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Eerder maakte Voetbal International al melding van het feit dat beide partijen dichter tot elkaar kwamen tijdens de onderhandelingen. In het nieuwe contract zijn naar verluidt wel enkele beloftes opgenomen over een eventuele vervolgstap in de toekomst. Desondanks spreekt Romano van 'groot nieuws voor Erik ten Hag en FC Twente'. 

Hiermee lijkt het erop dat Nijstad in ieder geval komend seizoen nog actief is voor FC Twente. De jongeling beleefde afgelopen jaar zijn vuurdoop in Enschede, waardoor Robin Pröpper op de reservebank belandde. 

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Celta de Grifo
33 Reacties
855 Dagen lid
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Celta de Grifo
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Uitstekend nieuws, niet in het minst voor de ontwikkeling van de jonge Nijstad. Eerst maar eens een volledig jaar in het 1e van FC Twente spelen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Celta de Grifo
33 Reacties
855 Dagen lid
23 Likes
Celta de Grifo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Uitstekend nieuws, niet in het minst voor de ontwikkeling van de jonge Nijstad. Eerst maar eens een volledig jaar in het 1e van FC Twente spelen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 18 jaar (17 jan. 2008)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
1
2024/2025
Twente
0
0

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