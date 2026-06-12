FC Twente heeft een akkoord bereikt met over een contractverlenging tot medio 2029. Met dat 'grote nieuws' pakt Fabrizio Romano vrijdagochtend uit. Met de nieuwe verbintenis weet de club uit Enschede het achttienjarige verdedigingstalent uit handen te houden van onder meer PSV, FC Barcelona en Eintracht Frankfurt.

Nadat landskampioen PSV gister (donderdag) interesse toonde in de verdediger, besloot de leiding van FC Twente een tandje bij te zetten om hem ook volgend seizoen te behouden.

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Eerder maakte Voetbal International al melding van het feit dat beide partijen dichter tot elkaar kwamen tijdens de onderhandelingen. In het nieuwe contract zijn naar verluidt wel enkele beloftes opgenomen over een eventuele vervolgstap in de toekomst. Desondanks spreekt Romano van 'groot nieuws voor Erik ten Hag en FC Twente'.

Hiermee lijkt het erop dat Nijstad in ieder geval komend seizoen nog actief is voor FC Twente. De jongeling beleefde afgelopen jaar zijn vuurdoop in Enschede, waardoor Robin Pröpper op de reservebank belandde.