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Erling Haaland verbaast met opmerkelijk antwoord over Frankrijk

23 juni 2026, 11:44
Erling Haaland
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Erling Haaland heeft na afloop van Noorwegen - Senegal (3-2) voor verbazing gezorgd in een interview. De spits van Manchester City gaf namelijk een nogal opmerkelijk antwoord toen hij een vraag kreeg over de groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Noorwegen is uitstekend begonnen aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na een ruime zege op Irak (1-4) in de eerste wedstrijd op het toernooi werd in de nacht van maandag op dinsdag ook gewonnen van Senegal. In beide wedstrijden was Haaland de grote man aan Noorse zijde met twee treffers, waardoor hij nu op vier WK-doelpunten staat.

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Omdat ook Frankrijk zijn eerste twee groepsduels wist te winnen, staan beide Europese landen nu op zes punten in Groep I. Daarmee zijn ze allebei al na twee duels zeker van een plek in de knock-outfase. Vrijdagavond zullen Noorwegen en Frankrijk in een onderling duel in Boston gaan uitvechten wie er met de groepswinst vandoor gaat.

In gesprek met FOX Sports krijgt Haaland de vraag of hij zich aan een voorspelling voor die wedstrijd durft te wagen. “Om eerlijk te zijn, maakt het me niet zoveel uit”, begint de spits zijn opmerkelijke antwoord. “We zijn door en die wedstrijd tegen Frankrijk kan me niets schelen. Ze zullen ongetwijfeld van ons winnen en daarna het hele toernooi.”

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Noorwegen - Frankrijk

21:00
Wordt gespeeld op 26 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
2
5
6
2
Noorwegen
2
4
6
3
Senegal
2
-3
0
4
Irak
2
-6
0

Complete Stand

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