heeft na afloop van Noorwegen - Senegal (3-2) voor verbazing gezorgd in een interview. De spits van Manchester City gaf namelijk een nogal opmerkelijk antwoord toen hij een vraag kreeg over de groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Noorwegen is uitstekend begonnen aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Na een ruime zege op Irak (1-4) in de eerste wedstrijd op het toernooi werd in de nacht van maandag op dinsdag ook gewonnen van Senegal. In beide wedstrijden was Haaland de grote man aan Noorse zijde met twee treffers, waardoor hij nu op vier WK-doelpunten staat.

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Omdat ook Frankrijk zijn eerste twee groepsduels wist te winnen, staan beide Europese landen nu op zes punten in Groep I. Daarmee zijn ze allebei al na twee duels zeker van een plek in de knock-outfase. Vrijdagavond zullen Noorwegen en Frankrijk in een onderling duel in Boston gaan uitvechten wie er met de groepswinst vandoor gaat.

In gesprek met FOX Sports krijgt Haaland de vraag of hij zich aan een voorspelling voor die wedstrijd durft te wagen. “Om eerlijk te zijn, maakt het me niet zoveel uit”, begint de spits zijn opmerkelijke antwoord. “We zijn door en die wedstrijd tegen Frankrijk kan me niets schelen. Ze zullen ongetwijfeld van ons winnen en daarna het hele toernooi.”