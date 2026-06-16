Iran en Nieuw-Zeeland trakteren op spektakelstuk bij beladen WK-start

Iran en Nieuw-Zeeland hebben hun WK-campagne geopend met een meeslepend gelijkspel in Los Angeles. Tot tweemaal toe kwam Iran terug van een achterstand, waardoor de punten werden gedeeld: 2-2.

De aanloop naar het duel was voor Iran allesbehalve normaal. De ploeg kreeg te maken met een verstoorde voorbereiding, onzekerheid rond de reis naar de Verenigde Staten en de beladen context van het conflict met de VS en Israël. Buiten Los Angeles Stadium waren verspreide protesten zichtbaar van de diaspora, terwijl binnen in het stadion het Iraanse volkslied door een deel van het publiek hoorbaar werd uitgefloten. Tegelijkertijd klonk er ook steun, onder meer van fans in Mexicaanse shirts en met spandoeken voor Iran.

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Zodra de bal rolde, verschoof de aandacht razendsnel naar het veld. Iran begon fel en zette Nieuw-Zeeland direct onder druk, maar het waren juist de All Whites die bij hun eerste serieuze aanval toesloegen. Doelman Max Crocombe vond met een lange bal Chris Wood, die ondanks stevige Iraanse dekking de bal onder controle kreeg. Uit de chaos die daarna ontstond, profiteerde Eli Just: 0-1 na zeven minuten.

Iran was even geraakt, maar niet gebroken. Mehdi Taremi raakte na 22 minuten de paal met een harde uithaal van buiten het strafschopgebied na een snelle uitbraak. Even later werd de druk beloond. Shahriar Moghanloo zag zijn schot geblokt worden, waarna Ramin Rezaeian alert reageerde en de 1-1 binnenschoot. Vlak voor rust dacht Ali Nemati Iran zelfs op voorsprong te koppen, maar zijn treffer werd direct afgekeurd wegens buitenspel.

Na rust ging het spektakel onverminderd door. Nieuw-Zeeland vond opnieuw de ruimte via Wood, die na 55 minuten zijn tweede assist van de avond gaf. Just zette zijn loopactie door, kreeg de bal terug van zijn captain en schoot overtuigend langs Alireza Beiranvand: 1-2.

Iran, met voormalig Eredivisie-ster Alireza Jahanbakhsh in de ploeg, antwoordde opnieuw snel. Eerst hield Crocombe Nieuw-Zeeland overeind in een scrimmage voor het doel, maar in de 64ste minuut was hij kansloos. Saman Ghoddos leverde een vroege, scherpe voorzet af, waarna Mohammad Mohebi bij de strafschopstip opdook en zijn kopbal hard in de benedenhoek joeg: 2-2.

Daarna bleef Iran aandringen. Crocombe moest opnieuw redden en Saeid Ezatolahi kreeg meerdere schietkansen, maar de precisie ontbrak. Nieuw-Zeeland probeerde via counters en Wood nog gevaar te stichten, terwijl Iran in de slotfase het initiatief naar zich toetrok. Ehsan Hajsafi voorkwam in de negentigste minuut met een belangrijke tackle dat Eli Just alleen op Beiranvand af kon. In de blessuretijd zochten beide ploegen nog naar een laatste opening, maar vermoeide benen en compacte defensies hielden de stand in evenwicht.