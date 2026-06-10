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Khalid Boulahrouz diep door het stof na snoeiharde analyse

10 juni 2026, 13:08
Khalid Boulahrouz diep door het stof na snoeiharde analyse
Foto: © Ziggo Sport
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Khalid Boulahrouz heeft spijt van een opmerking die hij gedurende het afgelopen seizoen maakte over Casper Tengstedt, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Panorama. De analist noemde de spits van Feyenoord een ‘snackbar op voetbalschoenen’.

Tengstedt maakte een jaar geleden voor zo’n zes miljoen euro de overstap van Benfica naar Feyenoord. Na enkele korte invalbeurten kreeg de Deen in het Europa League-duel op bezoek bij SC Braga (1-0 verlies) zijn eerste basisplaats van toenmalig trainer Robin van Persie. Een goede indruk maakte hij niet op Boulahrouz.

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“Er zit totaal geen snelheid in zijn spel. In de eerste helft kreeg hij een steekbal, liep hij buitenspel en zelfs tóén kwam hij te laat. Daar leek het echt een snackbar op voetbalschoenen. Hij kwam gewoon niet vooruit”, zo stelde Boulahrouz na de wedstrijd bij Ziggo Sport. De oud-verdediger sloot zijn analyse af door te stellen dat Tengstedt op dat moment ook ‘wat te zwaar’ was.

In gesprek met Panorama geeft Boulahrouz toe dat hij soms te hard is voor spelers en deze analyse over Tengstedt is daar volgens hem een goed voorbeeld van. “Dat is ook zoiets waarvan ik later dacht: je wilt iets overbrengen, maar dat is misschien wel te ver gegaan. Dat moet ik zo niet doen”, blikt de 35-voudig international terug.

Boulahrouz wil eigenlijk niet persoonlijk worden in zijn analyses, dus zit de uitspraak over Tengstedt hem nog steeds dwars. “Want ook hij werkt keihard, daar ga ik althans vanuit. Als het door zijn dynamiek en motoriek dan lijkt alsof hij overwicht heeft, is dat maar zo. Dat moet ik dan maar anders verwoorden”, geeft de analist toe. “Dat zijn van die momenten dat ik achteraf denk: ‘Ja, Boulah, dan ben je misschien net even te temperamentvol’. Dat uit zich dan op zo’n manier en dat is niet oké.”

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Sporting Braga
1 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 24 sep. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Casper Tengstedt

Casper Tengstedt
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (1 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
18
3
2024/2025
Verona
25
6
2024/2025
Benfica
0
0
2023/2024
Benfica
17
4

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