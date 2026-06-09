Jan Boskamp steunt Rigaux: 'Ik hoop gewoon echt dat hij daarmee doorgaat'

Jan Boskamp heeft begrip getoond voor het veelbesproken ontslag van Robin van Persie bij Feyenoord. De oud-middenvelder prijst het daadkrachtige optreden van de kersverse technisch directeur Dévy Rigaux. Volgens het clubicoon was de maatregel onvermijdelijk nadat de chemie tussen de trainer en een deel van de spelersgroep was verdwenen.

Het gedwongen vertrek van Van Persie sloeg afgelopen weekend in als een bom in Rotterdam. Hij wist de club weliswaar naar de tweede plaats in de Eredivisie te loodsen met 65 punten, wat directe plaatsing voor de Champions League opleverde, maar intern was de onvrede over de sportieve ontwikkeling groot.

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In de uitzending bij Peter en Milou op Radio Rijnmond gaf Boskamp dinsdag toe dat de timing van het ontslag hem enigszins overviel. "Ik rekende er helemaal niet meer op", zo liet hij weten. "Van Persie was al met transfers bezig en toen hoorde je de persconferentie van Rigaux. Dan weet je zelf ook wel wat er aan de hand is." Daarmee doelde de oud-trainer op het mediamoment van vorige week maandag, waarop de nieuwe directeur weigerde om publiekelijk het vertrouwen in de zittende coach uit te spreken.

Ondanks dat Boskamp eerder nog de verwachtingen rondom Rigaux temperde, is hij nu lovend over diens eerste grote ingreep. "Ik ben echt benieuwd wat er nu gaat gebeuren", zo vervolgde hij op de regionale zender. "Dat hij zulke keiharde beslissingen neemt... Ik hoop gewoon echt dat hij daarmee doorgaat. Van Persie heeft de doelstelling gehaald, maar van een club als Feyenoord mag je meer verwachten." Hiermee onderstreept Boskamp het sentiment van de nieuwe directie, die de onderliggende data en de prestaties in topwedstrijden onvoldoende vond passen bij de ambities voor komend seizoen.

Volgens Boskamp is de ontslagen hoofdtrainer uiteindelijk gestruikeld over zijn eigen keuzes en het verlies van draagvlak binnen de selectie. "Aan het begin van het seizoen praatten we over het kampioenschap. Toen stonden ze zeven of acht punten voor. Dat is daarna helemaal in elkaar gezakt door allemaal gekke beslissingen. Heel veel spelers zijn door Van Persie weggegaan. Als je de spelers niet aan je kant hebt, dan houdt het op", luidde de harde conclusie over de ineenstorting van het elftal.

Waar Boskamp zich achter het besluit van de directie schaart, klinken er vanuit andere hoeken totaal andere geluiden. Dick Advocaat, die in de slotfase van de competitie nog als adviseur naast Van Persie op de bank zat, reageerde eerder deze week woedend op de gang van zaken. De huidige bondscoach van Curaçao wees op de zware blessuregolf waar het team mee kampte en vond het onbegrijpelijk dat een trainer na het veiligstellen van het miljoenenbal op straat werd gezet door een debuterende technisch directeur.