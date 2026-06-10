Koeman over aanval Oranje: ‘Als je niet tevreden bent, moet je anderen een kans geven'

Ronald Koeman heeft zich op de persconferentie woensdag uitgebreid uitgesproken over het spel van Oranje in de recente interlands. De bondscoach zag dat het rendement in de aanvalslinie achterbleef, maar wil daar niet te zwaar aan tillen richting het duel met Japan.

“Ik vond het tegen Oezbekistan beter dan tegen Algerije. Maar er zijn meer verbeterpunten. Daar praat je over en ga je op trainen. Afstemming op het middenveld, hoe kunnen we beter de ruimtes bespelen. Het rendement was heel laag. Te laag,” aldus Koeman.

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De bondscoach benadrukt dat het Nederlands elftal niet alleen naar de verbeterpunten moet kijken. “Je moet je niet blind staren op dingen die beter kunnen. We hebben ook hele goede dingen gedaan. Maar als het toernooi echt begint, moet de agressiviteit echt top zijn. Dat hebben we nodig tegen Japan. Daar vertrouw ik op.”

Ook het duel met een B-ploeg van Oezbekistan, dat Oranje verloor, is volgens Koeman geen reden tot grote zorgen. “Dat zegt niets. Het niveau was niet goed. Het lag in het verlengde van de eerste wedstrijd. Ik kan je beelden laten zien waar we drie of vier grote kansen laten liggen. Het zou zorgelijker zijn geweest als er bijvoorbeeld geen inzet zou zijn geweest. Dat was niet het geval. Maar het rendement is dusdanig bepalend in het voetbal... Het was niet goed.”

Toch blijft het vertrouwen binnen de ploeg groot. “Maar nogmaals: we kunnen er lang over praten. Maar zondag is een examen. Dan wil je een stap zetten in resultaat. Door de duels met Oezbekistan heb ik er nu niet minder vertrouwen in.”

“Zondag is een examen, dan willen we een goede stap zetten. In manier van spelen, maar ook in resultaat. Het is niet zo dat ik er ineens minder vertrouwen in heb. Zeker niet, want daar gaan ook trainingen en besprekingen aan vooraf.”

Koeman ziet vooral een kwestie van automatismen en training. “Veel trainen, zorgen dat ze in situaties komen zoals in de wedstrijden. Een speler als Donyell Malen en anderen hebben die kwaliteiten, dus het is niet zo dat het ineens een hoofdpijndossier wordt. We hebben de goals niet gemaakt in de afgelopen twee wedstrijden, maar de spelers hebben er wel de kwaliteiten voor. Als je als trainer niet tevreden bent, moet je anderen een kans geven.”