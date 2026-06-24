Kroatië pakt broodnodige overwinning op Panama dankzij gouden wissel

Kroatië heeft zijn eerste overwinning op het WK geboekt en Panama daarmee uitgeschakeld. In Toronto had Kroatië het lastig, maar een gouden wissel van bondscoach Zlatko Dalić maakte in de tweede helft het verschil. Invaller Ante Budimir kroonde zich tot matchwinner: 0-1.

De belangen waren vooraf groot, want een nederlaag zou voor beide landen desastreuze gevolgen hebben. Kroatië begon met veel balbezit en kreeg al vroeg een eerste mogelijkheid toen Josip Stanišić vanaf rechts voorzet op Luka Modrić, die zijn kopbal ruim over zag vliegen. Het jubileum van de Kroatische aanvoerder, die zijn 200e interland speelde, kreeg in de openingsfase echter weinig glans door een stroef spelbeeld.

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Panama verdedigde compact en maakte het Kroatië bijzonder lastig. De ploeg koos geregeld de directe weg naar voren en werd via Amir Murillo zelfs gevaarlijker dan de Europese opponent. Na ruim twintig minuten moest doelman Dominik Livaković ingrijpen op een inzet van Cristian Martínez, waarna hij kort daarna een cruciale redding verrichtte. Murillo bracht opnieuw een uitstekende voorzet in, José Luis Rodríguez kopte raak richting doel, maar Livaković tikte de bal via de lat uit het doel en hield de wedstrijd in evenwicht.

Veel uitgespeelde kansen leverde de eerste helft verder niet op. Kroatië kwam nauwelijks door de hechte Panamese organisatie heen en bleef steken in voorzetten en diepe ballen. Vlak voor rust noteerde Martin Baturina nog een schot van afstand, maar Orlando Mosquera redde eenvoudig. Zo gingen beide ploegen met een 0-0 stand de kleedkamers in.

Dalić greep direct in en bracht na rust Ante Budimir en Andrej Kramarić binnen de lijnen. Die ingreep betaalde zich al snel uit. In de 54e minuut zette Marco Pašalić met een fraaie steekpass Stanišić vrij op rechts. De verdediger gaf strak voor langs het doel en bij de tweede paal dook Budimir perfect op. Met zijn bovenlichaam werkte hij de bal binnen en zette hij Kroatië op voorsprong.

Panama moest daarna komen en zocht nadrukkelijk de aanval. De ploeg kreeg ook kansen op de gelijkmaker. Livaković moest tweemaal reddend optreden tijdens een hectische fase voor zijn doel, terwijl Kroatië aan de andere kant naliet de wedstrijd te beslissen. Modrić stuurde Pašalić vrij richting Mosquera, maar de Panamese doelman bleef overeind en voorkwam de 0-2.

In de slotfase bleef Panama geloven in een late ontsnapping. Murillo bleef vanaf rechts gevaar stichten en invaller Cecilio Waterman werd gebracht voor extra aanvallende impulsen. Kroatië trok zich steeds verder terug, terwijl Modrić onder luid applaus naar de kant werd gehaald. De grootste Panamese kansen bleven echter uit. Carlos Harvey schoot uit een corner in het zijnet en diep in blessuretijd vloog een vrije trap van Murillo over het doel. Kroatië hield stand en sleepte een zwaarbevochten 0-1 overwinning over de streep. Panama is zeker van de vierde plek in de poule.