LIVE WK 2026 | Argentinië treft Algerije, goal Messi afgekeurd

Voor regerend wereldkampioen Argentinië gaat de jacht op titelprolongatie vannacht dan eindelijk beginnen. In de eerste wedstrijd in Groep J stuiten de Albicelesti op Algerije, dat vlak voor het WK nog opzien baarde door Oranje te kloppen in de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Drieënhalf jaar na het succes in Qatar is de grote vraag: heeft het in zich om nog één keer te schitteren op het allerhoogste podium? Om 3.00 uur gaat de bal rollen in Kansas City, mis niets en volg de WK-wedstrijd Argentinië - Algerije in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Argentinië - Algerije Sorteer op: Laatste Oudste ⚽ 8' - Algerije op voorsprong! (0-1) BREAKING Sensatie: Chaibi zet Algerije op voorsprong! De eerste de beste kans zit erin. ❌ 5' - Goal Messi afgekeurd! (0-0) Messi heeft maar vijf minuten nodig om te scoren, maar wordt in buitenspelpositie bediend door Lautaro Martínez. Doelpunt afgekeurd! 4' - Veel blauw op de tribune (0-0) Argentinië is goed vertegenwoordigd op de tribunes in Kansas City. 1' - Wedstrijd is begonnen (0-0) Argentinië trapt af. Higler in het VAR-hok Topscheidsrechter Marciniak brengt de wedstrijd zo op gang. De wedstrijd heeft vannacht ook een kleine Nederlandse inbreng: Dennis Higler is assistent-VAR. De volksliederen klinken Te beginnen met het Argentijnse. De spelers komen het veld op De wedstrijd tussen Argentinië en Algerije gaat bijna beginnen! Onze WK-voorbeschouwing van Algerije Algerije doet mee aan WK 2026: historie, profiel en speelschema Algerije, onder leiding van coach Vladimir Petkovic, maakt zich op voor het WK met spelers als Hadj Moussa en Zerrouki. Met Oostenrijk, de derde tegenstander in de poule, hebben de Algerijnen nog een appeltje te schillen. Lees verder Onze WK-voorbeschouwing van Argentinië Argentinië doet mee aan WK 2026: historie, profiel en speelschema Argentinië, hoopt op het WK 2026 de wereldtitel van vier jaar geleden te prolongeren. Kan Lionel Messi op 38-jarige leeftijd nog één keer schitteren en Argentinië naar een vierde WK-titel leiden? Lees verder Messi schrijft geschiedenis Messi wordt vannacht de eerste speler ooit die op zes verschillende WK's heeft gespeeld. Ook speelt hij zijn tweehonderdste (!) interland voor Argentinië. Algerije met Hadj Moussa Opstelling Algerije: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït Nouri; Bentaleb, Boudaoui, Chaibi, Maza; Gouiri, Hadj Moussa Het wedstrijdtoneel vanavond De wedstrijd is in Kansas City, de stad waar Oranje zijn basiskamp heeft én later tegen Tunesië zal spelen. GEHA Field at Arrowhead Stadium: Oranje speelt derde groepswedstrijd in recordbrekend stadion GEHA Field at Arrowhead Stadium is een van de elf stadions in de Verenigde Staten tijdens het WK. Het stadion in Kansas City, waar Oranje een groepswedstrijd speelt, heeft het wereldrecord voor het luidste openluchtstadion in handen. Lees verder Opstelling van Argentinië is al bekend Argentinië start met Lionel Messi! Ook voormalig Ajacied Lisandro Martínez staat in de basis. Opstelling Argentinië: E. Martinez, Montiel, Romero, Martínez, Medina; Mac Alliser, Enzo Fernándes, De Paul; Messi, L. Martínez, Thiago Almada Welkom in het liveblog Goedenacht en welkom in het liveverslag van Argentinië - Algerije! Over twee uur begint de jacht op titelprolongatie voor de kampioen van 2022.