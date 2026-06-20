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LIVE WK 2026 | Oranje-fans leven al vroeg toe naar duel met Zweden

20 juni 2026, 15:10
NED-SWE
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden

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34m geleden

15:10

Oranje-fans leven toe naar wedstrijd

Fans van Oranje leven al vroeg op de dag toe naar de wedstrijd tegen Zweden, zo blijkt uit een video die journalist Daniel Godinho Veiga deelt op X. Oranje en Zweden trappen vandaag om 12.00 uur lokale tijd (19.00 uur Nederlandse tijd) in Houston af. 

1u geleden

14:23

Dumfries eist meer vuur bij Oranje: ‘We moeten elkaar vaker de waarheid vertellen’

Dumfries eist meer vuur bij Oranje: ‘We moeten elkaar vaker de waarheid vertellen’

Denzel Dumfries spreekt zich uit over de sfeer binnen het Nederlands elftal. De rechtsback van Oranje pleit voor meer hardheid en onderlinge kritiek richting het WK-duel met Zweden. “We moeten elkaar vaker de waarheid vertellen,” zegt hij.

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2u geleden

13:57

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Zweden

Dit is de vermoedelijke opstelling van Nederland tegen Zweden

Ronald Koeman lijkt voor de belangrijke WK-wedstrijd tegen Zweden vast te houden aan dezelfde basisopstelling als tegen Japan.

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2u geleden

13:20

Koninklijk bezoek

Vanavond zullen koning Willem-Alexander en koninging Maxima plaatsnemen op de tribune samen met hun dochter prinses Ariane om het Nederlands elftal naar de overwinning te schreeuwen.

3u geleden

13:00

Zweden blikt vooruit op wedstrijd tegen Oranje: 'Ze kunnen je heel veel pijn doen'

Zweden blikt vooruit op wedstrijd tegen Oranje: 'Ze kunnen je heel veel pijn doen'

Zweden is sterk begonnen op het WK met een ruime zege op Tunesië, maar waarschuwt voor Nederland. Bondscoach Graham Potter en Victor Lindelöf zien Oranje als topfavoriet en een compleet andere tegenstander richting de groepskraker.

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3u geleden

12:28

KNVB komt met dringende waarschuwing voor Oranje-supporters in Houston

KNVB komt met dringende waarschuwing voor Oranje-supporters in Houston

De KNVB heeft de meereizende supporters van het Nederlands elftal gewaarschuwd voor de extreme weersomstandigheden in Houston.

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4u geleden

12:11

Welkom!

Goedemiddag en welkom in het blog voor de tweede wedstrijd van het Nederlands elftal op dit WK. Vanavond neemt Oranje het om 19:00 in Houston op tegen Zweden. De komende uren houden wij u op de hoogte van alles wat u moet weten omtrent deze wedstrijd. 

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Nederland - Zweden

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

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