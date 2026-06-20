LIVE WK 2026 | Oranje-fans leven al vroeg toe naar duel met Zweden

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.