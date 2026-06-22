Twee goals en een wereldrecord, maar toch is Lionel Messi gefrustreerd: 'Erg, erg slecht'

maakte maandagavond twee doelpunten voor Argentinië tegen Oostenrijk (2-0), maar dat hadden er meer kunnen zijn. In de eerste helft schoot Messi een strafschop naast. Daar baalde hij flink van, vertelt hij na afloop in gesprek met diverse media.

“Ik ben erg gelukkig met deze overwinning. Het was een zwaarbevochten overwinning”, zegt Messi, die alle vijf Argentijnse doelpunten op dit WK voor zijn rekening nam. “We wisten dat het een wedstrijd zou worden met een hoge intensiteit. We konden geen moment verslappen, want de tegenstander speelde erg intens. Ik ben blij met het resultaat en met onze kwalificatie voor de knock-outfase.”

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“Het was belangrijk om zes punten te pakken in de eerste twee wedstrijden, zodat we een rustigere week tegemoet gaan. Ik ben dus tevreden”, aldus Messi, die toch een kanttekening plaatst. “Vandaag was ik erg gefrustreerd vanwege de strafschop. Ik miste hem en nam hem slecht, erg slecht. Maar gelukkig konden we het nog omdraaien. We pakten de voorsprong en drie punten. Dat is het belangrijkste.”

Bondscoach Lionel Scaloni komt superlatieven tekort voor zijn grote ster. “Zelfs toen het team het lastig had, was Messi bezig om ballen te veroveren en werkte hij keihard voor de ploeg. Dat is geen toeval, want die instelling zorgt voor iets bijzonders. Ik weet eigenlijk niet meer wat ik over hem moet zeggen; woorden schieten tekort. Als Messi in beweging komt, volgt de rest automatisch.”

Scaloni is blij met het resultaat in de wedstrijd. "Oostenrijk is een sterke ploeg, met veel lengte en fysieke kracht. We zijn ontzettend blij dat we ons hebben geplaatst. Op de momenten dat we geduldig bleven en de bal in de ploeg hielden, wisten we dat er ruimtes zouden ontstaan en dat we kansen zouden creëren.”