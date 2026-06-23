Ralf Rangnick is niet te spreken over de beslissing van scheidsrechter Amin Omar om de eerste treffer van tijdens Argentinië - Oostenrijk (2-0) goed te keuren. De bondscoach van de Europeanen is van mening dat er een overtreding aan vooraf ging.

Messi was maandagavond met twee goals weer de grote man bij Argentinië. Nadat hij in de openingsfase een strafschop had gemist, zette de routinier zijn ploeg op slag van rust op voorsprong met een geplaatst schot in de onderhoek vanaf de rand van het strafschopgebied. Bij Oostenrijk is men echter niet te spreken over de beslissing om de goal goed te keuren.

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In aanloop naar het doelpunt veroverde Alexis Mac Allister de bal op eigen helft, waarbij hij Xaver Schlager eerst leek te raken. Omar liet echter doorspelen, terwijl ook de VAR na de treffer niet ingreep. “De VAR had hetzelfde moeten doen als bij de penalty van Argentinië”, foetert Rangnick na de wedstrijd. In de openingsfase kreeg de regerend wereldkampioen een strafschop na ingrijpen van de videoscheidsrechter na een overtreding op Lautaro Martínez. “Als hij hier ook naar de beelden had gekeken, dan had hij gezien wat iedereen thuis ook zag: een duidelijke overtreding op Schlager”, aldus de Oostenrijkse bondscoach.

Schlager is zelf ook van mening dat er een overtreding op hem werd gemaakt in aanloop naar de openingsgoal. “Hij haalde me volledig onderuit”, aldus de middenvelder. “Ik had beide benen in de lucht en viel toen op het gras. Ik sta er niet bekend om dat ik vaak ga liggen of vaak vrije trappen krijg. Voor mij was dit absoluut een duidelijke overtreding”, besluit de speler van RB Leipzig.