Zaakwaarnemer Ronald Koeman reageert op geruchten over toekomst

Rob Jansen heeft in de podcast KieftJansenEgmondGijp gereageerd op de geruchten over de toekomst van Ronald Koeman. Volgens de zaakwaarnemer van de bondscoach is het ‘geen uitgemaakte zaak’ dat hij na het WK stopt bij Oranje.

Koeman bereidt zich momenteel met Oranje voor op het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Zondag opent het Nederlands elftal het toernooi met een wedstrijd tegen Japan. Na het toernooi zullen Koeman en de KNVB het over zijn toekomst gaan hebben, aangezien de bondscoach over een aflopend contract beschikt. Wim Kieft denkt dat de keuzeheer ervoor kiest om te stoppen en tijd door te brengen met zijn vrouw Bartina, die ernstig ziek is.

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“Iedereen gaat er maar vanuit dat Koeman stopt”, haalt Jansen het onderwerp iets later in de podcast nogmaals aan. Michel van Egmond stelt vervolgens dat de zaakwaarnemer wel weet wat zijn cliënt van plan is. “Ik weet er alles van, maar ik ga het niet zeggen”, reageert Jansen weer. “Maar het is nog helemaal niet zo zeker allemaal”, hint hij vervolgens op een langer verblijf als bondscoach.

De zaakwaarnemer beaamt dat de privésituatie van Koeman die Kieft eerder aanhaalde kan meespelen in zijn besluit. “Maar dat is al vrij lang zo”, geeft Jansen aan. René van der Gijp denkt dat Koeman het bondscoachschap prima kan blijven doen. “Behalve een toernooi is bondscoach zijn toch best een relaxed beroepje?”, vraagt de oud-voetballer zich af. “Beetje spelers volgen en een oefeninterlandje.”

Van Egmond haalt aan dat Koeman zich vooral stoort aan alle kritiek vanuit de media, waardoor de lol er voor hem een beetje af zou zijn. Hij vraagt aan Jansen of dat mee zou kunnen spelen in de beslissing van Koeman. “Ik denk dat dat voor Ronald menselijkerwijs wel zal spelen, maar elke trainer op topniveau heeft dit. Dat hoort bij je vak”, aldus de zaakwaarnemer. “Natuurlijk zijn ze allemaal geïrriteerd, maar ze weten ook dat het erbij hoort.”