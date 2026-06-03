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Telstar-steunpilaar dicht bij grote stap omhoog in Eredivisie

3 juni 2026, 05:55
Telstar-spelers vieren de 1-0 van Ritmeester van de Kamp tegen NAC Breda
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Guus Offerhaus is op gesprek geweest bij FC Utrecht, zo meldt ESPN dinsdagmiddag. De transfervrije verdediger annex middenvelder van Telstar volgt Anthony Correia mogelijk naar de Domstad.

Offerhaus loopt deze maand uit zijn contract bij de stuntploeg uit Velsen-Zuid en zinspeelt al langer op een stap omhoog. De veelzijdige speler maakt mogelijk transfervrij de overstap naar FC Utrecht, waar succestrainer Correia komend seizoen aan het roer staat.

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De inmiddels 25-jarige Offerhaus is pas sinds het seizoen 2024/25 profvoetballer. Daarvoor maakte hij furore bij topamateurclubs Koninklijke HFC en Quick Boys. Telstar gaf hem in het promotiejaar de kans, en dat pakte uitstekend uit. Ook afgelopen seizoen was Offerhaus een stabiele kracht in de ploeg van Correia.

FC Utrecht praat met Kaj Sierhuis

ESPN weet eveneens te melden dat Kaj Sierhuis een gesprek heeft gevoerd met FC Utrecht. Al langer is bekend dat de Domstedelingen interesse hebben in de spits, die komende zomer transfervrij vertrekt bij Fortuna Sittard. Het is niet bekend of Sierhuis met meerdere clubs om de tafel heeft gezeten.

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Guus Offerhaus

Guus Offerhaus
Telstar
Team: Telstar
Leeftijd: 25 jaar (3 jan. 2001)
Positie: M, V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Telstar
33
1
2024/2025
Telstar
36
1
2023/2024
Quick Boys
34
1
2022/2023
HFC
34
0

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