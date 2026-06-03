Telstar-steunpilaar dicht bij grote stap omhoog in Eredivisie

is op gesprek geweest bij FC Utrecht, zo meldt ESPN dinsdagmiddag. De transfervrije verdediger annex middenvelder van Telstar volgt Anthony Correia mogelijk naar de Domstad.

Offerhaus loopt deze maand uit zijn contract bij de stuntploeg uit Velsen-Zuid en zinspeelt al langer op een stap omhoog. De veelzijdige speler maakt mogelijk transfervrij de overstap naar FC Utrecht, waar succestrainer Correia komend seizoen aan het roer staat.

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De inmiddels 25-jarige Offerhaus is pas sinds het seizoen 2024/25 profvoetballer. Daarvoor maakte hij furore bij topamateurclubs Koninklijke HFC en Quick Boys. Telstar gaf hem in het promotiejaar de kans, en dat pakte uitstekend uit. Ook afgelopen seizoen was Offerhaus een stabiele kracht in de ploeg van Correia.

FC Utrecht praat met Kaj Sierhuis

ESPN weet eveneens te melden dat Kaj Sierhuis een gesprek heeft gevoerd met FC Utrecht. Al langer is bekend dat de Domstedelingen interesse hebben in de spits, die komende zomer transfervrij vertrekt bij Fortuna Sittard. Het is niet bekend of Sierhuis met meerdere clubs om de tafel heeft gezeten.