Een opmerkelijk moment zondagavond tijdens het WK-duel tussen Duitsland en Curaçao. Arbiter Jalal Jayed maakte in de elfde minuut van de wedstrijd een overduidelijke fout, maar werd niet gecorrigeerd door videoscheidrechter (VAR) Zakhele Siwela. Dit is waarom.

Volg Duitsland - Curaçao hier in ons liveblog!

VAR krijgt meer interventiemogelijkheden op WK

De VAR krijgt tijdens de WK meer interventiemogelijkheden. Zo kan de scheidsrechter van dienst door zijn collega naar het VAR-scherm worden geroepen bij een verkeerde beslissing over een hoekschop of een gele, dan wel rode kaart.

Artikel gaat verder onder video

In de elfde minuut van het groepsduel tussen Duitsland en Curaçao beging Jayed een overduidelijke fout. Leroy Sané beproefde vanbinnen het strafschopgebied zijn geluk, maar de inzet van de Duitse rechtsbuiten werd gesmoord door Riechedly Bazoer en ging achter.

Een hoekschop was op zijn plek geweest en diverse internationals van Duitsland protesteerden ook. Jayed kende echter een doeltrap toe aan Curaçao, ondanks dat in de herhaling duidelijk te zien was dat de bal via de knie van Bazoer achter ging.

Dit is waarom foute beslissing van Jalal Jayed bleef staan

Siwela informeerde Jayed echter niet: dat mag alleen bij een onterecht toegekende hoekschop. Onduidelijk is waarom een arbiter niet alsnog een hoekschop mag toekennen na interventie van de VAR als blijkt dat dit rechtvaardig zou zijn. Mogelijke wil de FIFA daarmee onnodige vertraging van het spel voorkomen.