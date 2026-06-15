Tijdens het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden worden tientallen wedstrijden afgewerkt terwijl heel Nederland op één oor ligt. Daarom komt FCUpdate gedurende het toernooi elke ochtend met de WK-wekdienst, waarmee je in één oogopslag ziet wat je in de voorgaande nacht gemist hebt. Dit is wat er gebeurde in de vroege uurtjes van zondag 14 juni.

Buitenlandse media keihard: 'Dit is waarom Nederland nooit wereldkampioen is geworden'

De start van het WK voor Nederland wordt ook buiten de landsgrenzen uitgebreid besproken. In Engeland, Duitsland, Italië en Spanje klinkt bewondering voor de veerkracht van Japan, maar vooral kritiek op Oranje en bondscoach Ronald Koeman. Volgens meerdere buitenlandse media gaf Nederland de wedstrijd uit handen door steeds verder terug te zakken na de 2-1 van Crysencio Summerville. Lees hier wat de buitenlandse kranten schrijven over Oranje.

Diallo bezorgt Ivoorkust vlak voor tijd volle buit tegen Ecuador

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Ivoorkust is het WK begonnen met een nipte zege op Ecuador: 1-0. De groepsgenoten van Curaçao en Duitsland raakten in totaal drie keer de lat en leken lange tijd op weg naar de eerste 0-0 van het toernooi, maar in de slotfase zorgde Amad Diallo alsnog voor de beslissing. .Lees hier het verslag van Ivoorkust - Ecuador.

Zweden haalt uit tegen Tunesië en grijpt koppositie in poule Oranje

Zweden is dankzij een 5-1 zege op Tunesië de trotse koploper in de poule van het Nederlands elftal. Tegen de Noord-Afrikanen toonde het gevreesde spitsenduo Viktor Gyökeres - Alexander Isak aan op het juiste moment in vorm te zijn, dus Oranje is vast gewaarschuwd voor de tweede tegenstander op het WK. Lees hier het verslag van Zweden - Tunesië.

WK-programma 15 juni

Vanavond begint het WK ook voor een van de landen die tot de titelkandidaten wordt gerekend: Spanje. In Atlanta stuit La Furia Roja op het Nederlands getinte Kaapverdië. Later op de avond komt ook België voor het eerst in actie op dit toernooi. In Seattle stuiten onze zuiderburen op het Egypte van sterspeler Mohamed Salah.

18.00 uur: Spanje - Kaapverdië in Atlanta

21.00 uur: België - Egypte in Seattle