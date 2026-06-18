Zuid-Afrika straft behoudend Tsjechië af en pakt belangrijk punt

Zuid-Afrika heeft donderdagavond een punt gepakt op het WK. In Atlanta speelde Bafana Bafana met 1-1 gelijk tegen Tsjechië, dat na een goede openingsfase voor de tweede keer zwaar teleurstelde op het eindtoernooi.

Na de nederlagen in de eerste groepswedstrijd stond er voor beide landen veel op het spel. Zuid-Afrika ging onderuit tegen Mexico (2-0), terwijl Tsjechië verloor van Zuid-Korea (2-1). De Tsjechen begonnen uitstekend aan het duel. Al na vijf minuten kwamen zij op voorsprong via voormalig FC Twente-middenvelder Michal Sadílek, die profiteerde van zwak verdedigen aan Zuid-Afrikaanse zijde: 1-0.

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Het bleek een droomstart voor de ploeg van bondscoach Miroslav Koubek. In plaats van door te drukken, koos Tsjechië vervolgens echter voor een afwachtende aanpak. De bal werd aan Zuid-Afrika gelaten, maar de ploeg van Hugo Broos wist daar lange tijd weinig mee te doen. Grote kansen bleven uit, ondanks dat de Tsjechische defensie niet altijd even solide oogde.

Kort na rust kreeg Tsjechië enkele mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. De Zuid-Afrikanen werden daarbij gered door doelman Ronwen Williams, die zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen in de wedstrijd hield.

Late strafschop

Het spelbeeld veranderde daarna nauwelijks. Zuid-Afrika had veel balbezit, maar slaagde er nauwelijks in kansen te creëren tegen het compacte en defensief ingestelde Tsjechië. Een nipte overwinning leek dan ook in de maak voor de Europeanen, totdat de bal tien minuten voor tijd op de stip ging.

De scheidsrechter constateerde een handsbal in het Tsjechische strafschopgebied en wees resoluut naar elf meter. Teboho Mokoena bleef koel, passeerde Matej Kovar en bracht Zuid-Afrika langszij: 1-1.

Dat bleek ook de eindstand in Atlanta. Vooral Zuid-Afrika zal met een goed gevoel terugkijken op het resultaat. Tsjechië beschikt op papier over meer individuele kwaliteit, maar slaagde er opnieuw niet in dat om te zetten in beter veldspel.