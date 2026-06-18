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Zuid-Afrika straft behoudend Tsjechië af en pakt belangrijk punt

18 juni 2026, 19:58
Zuid Afrika
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Zuid-Afrika heeft donderdagavond een punt gepakt op het WK. In Atlanta speelde Bafana Bafana met 1-1 gelijk tegen Tsjechië, dat na een goede openingsfase voor de tweede keer zwaar teleurstelde op het eindtoernooi.

Na de nederlagen in de eerste groepswedstrijd stond er voor beide landen veel op het spel. Zuid-Afrika ging onderuit tegen Mexico (2-0), terwijl Tsjechië verloor van Zuid-Korea (2-1). De Tsjechen begonnen uitstekend aan het duel. Al na vijf minuten kwamen zij op voorsprong via voormalig FC Twente-middenvelder Michal Sadílek, die profiteerde van zwak verdedigen aan Zuid-Afrikaanse zijde: 1-0.

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Het bleek een droomstart voor de ploeg van bondscoach Miroslav Koubek. In plaats van door te drukken, koos Tsjechië vervolgens echter voor een afwachtende aanpak. De bal werd aan Zuid-Afrika gelaten, maar de ploeg van Hugo Broos wist daar lange tijd weinig mee te doen. Grote kansen bleven uit, ondanks dat de Tsjechische defensie niet altijd even solide oogde.

Kort na rust kreeg Tsjechië enkele mogelijkheden om de voorsprong te verdubbelen. De Zuid-Afrikanen werden daarbij gered door doelman Ronwen Williams, die zijn ploeg met enkele belangrijke reddingen in de wedstrijd hield.

Late strafschop

Het spelbeeld veranderde daarna nauwelijks. Zuid-Afrika had veel balbezit, maar slaagde er nauwelijks in kansen te creëren tegen het compacte en defensief ingestelde Tsjechië. Een nipte overwinning leek dan ook in de maak voor de Europeanen, totdat de bal tien minuten voor tijd op de stip ging.

De scheidsrechter constateerde een handsbal in het Tsjechische strafschopgebied en wees resoluut naar elf meter. Teboho Mokoena bleef koel, passeerde Matej Kovar en bracht Zuid-Afrika langszij: 1-1.

Dat bleek ook de eindstand in Atlanta. Vooral Zuid-Afrika zal met een goed gevoel terugkijken op het resultaat. Tsjechië beschikt op papier over meer individuele kwaliteit, maar slaagde er opnieuw niet in dat om te zetten in beter veldspel.

Tijmen Gerritsen
Geschreven door

Tijmen Gerritsen

| Content Creator

Tijmen Gerritsen is sinds 2020 actief bij FCUpdate, waar hij begon als livereporter en inmiddels werkt als content creator/redacteur. Wekelijks schrijft hij nieuwsberichten, achtergrondverhalen, analyses en columns, met een sterke focus op het Nederlandse voetbal. Tijmen volgt zowel de topclubs als clubs uit de Keuken Kampioen Divisie en bezoekt regelmatig wedstrijden en persmomenten. Naast zijn werk studeert hij Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, waar hij zijn journalistieke vaardigheden verder ontwikkelt.

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Tsjechië - Zuid-Afrika

1 - 1
Vandaag gespeeld om 18:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Michal Sadílek

Michal Sadílek
Slavia Praag
Team: Slavia
Leeftijd: 27 jaar (31 mei 1999)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Slavia
29
1
2024/2025
Twente
23
3
2023/2024
Twente
31
1
2023
Twente
0
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
1
2
3
2
Zuid-Korea
1
1
3
3
Tsjechië
1
-1
0
4
Zuid-Afrika
1
-2
0

Complete Stand

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