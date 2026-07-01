Het Nederlands elftal werd in de nacht van maandag op dinsdag uitgeschakeld op het WK door Marokko. Ondanks de aftraptijd van 03.00 uur in Nederland, hebben bijna drie miljoen mensen de wedstrijd bekeken.

Het Nederlands elftal slaagde er in de nacht van maandag op dinsdag niet in om Marokko te verslaan. Nadat Cody Gakpo Oranje zo’n twintig minuten voor tijd op voorsprong had gezet, kwamen de Afrikanen in blessuretijd langszij. In de verlenging werd niet meer gescoord, dus moesten strafschoppen voor een beslissing zorgen. Marokko bleek daar uiteindelijk beter in te zijn, waardoor het WK voor Oranje erop zit.

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De wedstrijd in de zestiende finale werd diep in de Nederlandse nacht gespeeld, maar werd desondanks goed bekeken. Uit de cijfers van het Nationaal Media Onderzoek blijkt dat er in totaal liefst 2.943.000 mensen hebben ingeschakeld op NPO 1 om Oranje aan het werk te zien in de knock-outfase van het WK. Gemiddeld kwam het neer op 1.938.000 mensen die de hele uitzending hebben gezien.

Daarmee keken er meer mensen naar Nederland - Marokko dan eerder in de week naar de laatste groepswedstrijd Tunesië - Nederland (zo’n 2,1 miljoen kijkers, gemiddeld 1,6 miljoen), die om 01.00 uur begon. De overige twee wedstrijden van het Oranje op het WK werden wel in de avond gespeeld. De openingswedstrijd tegen Japan op een zondagavond om 22.00 uur trok zo’n 4,2 miljoen kijkers, terwijl het duel met Zweden op een zaterdagavond om 19.00 uur zo’n 4,7 miljoen mensen trok.

Kijkcijferexpert Tina Nijkamp is onder de indruk van de cijfers die Oranje wist te behalen op tv. "Het is de best bekeken nachtuitzending van deze eeuw op televisie", schrijft ze op Instagram. Daar blijft het niet bij, want de mediakenner geeft aan dat het 'waarschijnlijk' ook het record voor nachtuitzendingen in 75 jaar tv heeft verbroken.